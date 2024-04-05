Торт із карамеллю та шоколадом: рецепт смачної випічки

Цей торт виходить сухим. Тож його зручно брати з собою на роботу або на пікнік.

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При приготуванні цього десерту, важливо пам'ятати, що, коли готуєте карамель, дуже важливо контролювати температуру суміші. Тому тримайте під рукою електронний термометр. Фокус розповість, як приготувати цей торт.

Торт із карамеллю

Інгредієнти:

375 г борошна;

100 г цукру;

6 г солі;

340 г вершкового масла;

400 г згущеного молока;

210 г коричневого цукру;

120 мл вершків 30%;

120 мл глюкозного сиропу;

240 г темного шоколаду.

Розігрійте духовку до 175 °С. Прямокутну форму для випічки 20х30 см вистеліть двома шматками фольги. Розтопіть 225 г вершкового масла, не доводячи до кипіння. Змішайте в мисці борошно, цукор і 3 грами солі. Влийте масло і перемішайте силіконовою лопаткою, щоб утворилася крихта.

Розподіліть крихту по дну форми, утрамбуйте руками, прагнучи, щоб тісто було скрізь однакової товщини. Наколіть виделкою. Поставте в духовку і випікайте до золотистого кольору, 25-30 хвилин.

Остудіть корж у формі.

У сотейнику з товстим дном змішайте всі інгредієнти для начинки. Готуйте на помірному вогні, часто перемішуючи, поки суміш не досягне температури 113 °С. Це займе 15-20 хвилин. Вилийте карамель на корж і розрівняйте.

Подрібніть шоколад і розтопіть. Вилийте на остиглу карамель і розрівняйте лопаткою. Поставте в холодильник на 10 хвилин, щоб шоколад стабілізувався.

Потягнувши за звисаючі кінці фольги, підніміть торт і перекладіть із форми на дошку. І наріжте на порційні шматочки.

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