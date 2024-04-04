Мазурек великодній: рецепт польської святкової випічки
Мазурек – це один з найулюбленіших десертів у Польщі. І його традиційно готують на Великдень.
Мазурек часто його випікають на Великдень у Польщі. І прикрашають гарними візерунками. Рецепт цього смаколика розмістили на сайті Polscha Travel.
Мазурек
Інгредієнти:
- борошно — 500 г;
- масло — 250 г;
- цукрова пудра 2 с. л.;
- жовток 3 шт;
- яйце 1 шт;
- горіхи для оздоби.
- для глазурі:
- ванільний цукор – 1 пакетик;
- цукор — дві склянки;
- сметана 30% — одна склянка.
Борошно перемішайте з маслом і цукром, додати яйце і жовтки. Швидко замісіть тісто і поставте на 30 хвилин до холодильника. Трохи тіста відкладіть, щоб сформувати бортики.
Решту тіста розкачайте на два пласти товщиною 5 мм, покладіть на два дека. Бортики викладіть по краях мазурека. Розігрійте духовку до 220°C. Випікайте 10-20 хвилин.
І приготуйте кремову помадку. До великої каструлі налийте сметану, додайте цукор і ваніль. Варіть на слабкому вогні 10 хвилин, помішуючи, від моменту закипання. Після того, як знімете з вогню, деякий час помішуйте помадку дерев’яною ложкою. Помадку вилийте на мазуреки і прикрасьте горіхами. В помадку можна додати харчовий барвник, тоді випічка вийде більш яскрава.
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