Мазурек великодній: рецепт польської святкової випічки

Мазурек – це один з найулюбленіших десертів у Польщі. І його традиційно готують на Великдень.

Related video

Мазурек часто його випікають на Великдень у Польщі. І прикрашають гарними візерунками. Рецепт цього смаколика розмістили на сайті Polscha Travel.

Мазурек

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

масло — 250 г;

цукрова пудра 2 с. л.;

жовток 3 шт;

яйце 1 шт;

горіхи для оздоби.

для глазурі:

ванільний цукор – 1 пакетик;

цукор — дві склянки;

сметана 30% — одна склянка.

Борошно перемішайте з маслом і цукром, додати яйце і жовтки. Швидко замісіть тісто і поставте на 30 хвилин до холодильника. Трохи тіста відкладіть, щоб сформувати бортики.

Решту тіста розкачайте на два пласти товщиною 5 мм, покладіть на два дека. Бортики викладіть по краях мазурека. Розігрійте духовку до 220°C. Випікайте 10-20 хвилин.

І приготуйте кремову помадку. До великої каструлі налийте сметану, додайте цукор і ваніль. Варіть на слабкому вогні 10 хвилин, помішуючи, від моменту закипання. Після того, як знімете з вогню, деякий час помішуйте помадку дерев’яною ложкою. Помадку вилийте на мазуреки і прикрасьте горіхами. В помадку можна додати харчовий барвник, тоді випічка вийде більш яскрава.

Читайте також:

Чорничний чізкейк із білою помадкою: рецепт дивовижного десерту без випічки

Торт без випічки з печива і фруктів: рецепт смачного десерта

Лимонний тірамісу: рецепт найніжнішого десерту з новим смаком