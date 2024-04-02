Чорничний чізкейк із білою помадкою: рецепт дивовижного десерту без випічки
Замість чорниці для такого чізкейка можна взяти й інші ягоди.
Чорничний чізкейк — це дуже яскравий десерт з ягідним смаком, а якщо він зверху покритий ще й білим шоколадом, то це справжній кулінарний шедевр. Як його приготувати, розповіла у своєму блозі Таті Чуднова.
Чорничний чізкейк із білою помадкою
Інгредієнти:
Для основи:
- печиво — 350 г;
- вершкове масло — 120 г.
Для начинки:
- вершковий сир — 600 г;
- вершки 30-33% — 200 мл;
- заморожена чорниця — 300 г;
- цукор — 100 г;
- сік лимона — 1 ч. л;
- желатин — 20 гр + 100 мл холодної води.
Для покриття:
- білий шоколад — 60 г;
- гарячі вершки — 60 мл.
Спосіб приготування:
Для основи печиво подрібнити до стану крихти, додати розтоплене масло і перемішати. Взяти форму, застелену пергаментом, і викласти бортики та дно. Вирівняти все за допомогою склянки. Поставити в холодильник на 15 хвилин.
Тим часом желатин залити водою і дати йому набрякнути. Потім розтопити його в мікрохвильовці або на водяній бані.
У каструльці на вогні розтопити чорниці з цукром.
Для начинки в мисці змішати вершковий сир, вершки, чорничну масу і лимонний сік, перемішати. Влити тонкою цівкою желатин і перемішати. Перелити начинку на основу і вирівняти, поставити в холодильник до застигання (на 2-3 години).
Білий шоколад залити гарячими вершками, перемішати до однорідності, щоб шоколад розтопився. Далі дати трохи охолонути і викласти на застиглий чізкейк. Поставити в холодильник ще на годину.
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