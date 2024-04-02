Черничный чизкейк с белой помадкой: рецепт изумительного десерта без выпечки

Вместо черники для такого чизкейка можно взять и другие ягоды.

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Черничный чизкейк – это очень яркий десерт с ягодным вкусом, а если он сверху покрыт еще и белым шоколадом, то это настоящий кулинарный шедевр. Как его приготовить, рассказала в своем блоге Тати Чуднова.

Черничный чизкейк с белой помадкой

Ингредиенты:

Для основы:

печенье – 350 гр;

сливочное масло – 120 гр.

Для начинки:

сливочный творог – 600 гр;

сливки 30-33% – 200 мл;

замороженная черника – 300 гр;

сахар – 100 гр;

сок лимона – 1 ч. л;

желатин – 20 гр + 100 мл холодной воды.

Для покрытия:

белый шоколад – 60 гр;

горячие сливки – 60 мл.

Способ приготовления:

Для основы печенье измельчить до состояния крошки, добавить растопленное масло и перемешать. Взять форму, застеленную пергаментом, и выложить бортики и дно. Выровнять все с помощью стакана. Поставить в холодильник на 15 минут.

Тем временем желатин залить водой и дать ему набухнуть. Затем растопить его в микроволновке или на водяной бане.

В кастрюльке на огне растопить чернику с сахаром.

Для начинки в миске смешать сливочный сыр, сливки, черничную массу и лимонный сок, перемешать. Влить тонким струйкой желатин и перемешать. Перелить начинку на основание и выровнять, поставить в холодильник до застывания (на 2-3 часа).

Белый шоколад залить горячими сливками, перемешать до однородности, чтобы шоколад растопился. Далее дать немного остыть и выложить на застывший чизкейк. Поставить в холодильник еще на час.

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