Невероятно вкусно: как приготовить шоколадно-творожный пирог
Пирог получается похож на чизкейк, только для него нужен сыр, который проще купить, чем рикотту.
Если вы любите чизкейки и выпечку с творожной начинкой, то попробуйте этот очень вкусный шоколадно-творожный пирог.
Рецептом поделилась известная кулинарная блогерка Елена Кудрявцева, которая пишет под ником maslom_wgoru.
Блогер даже поделилась смешной историей, как когда-то пыталась с сестрой приготовить карамель, но испортила миску и закопала ее в саду, чтобы ее не ругала бабушка. Пирог получился вкусным, поэтому ничего закапывать не пришлось.
Шоколадно-творожный пирог
Для начинки:
- 400 г творога (5% или 9%);
- 3 яйца;
- 200 г сметаны; 200 г сметаны;
- 125 г сахара (можно меньше, например, добавляла 80 г);
- ванильный сахар;
- 2 ст. л. кукурузного крахмала.
Для шоколадного теста:
- 250 г муки;
- 125 г сливочного масла 82%;
- 100 г сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 50 г какао.
Для теста смешайте все сухие ингредиенты, затем натрите на терке холодное сливочное масло и перетрите все руками в крошку.
Смажьте форму маслом, выложите 2/3 образовавшейся крошки, сформируйте бортики. Для начинки смешайте все ингредиенты блендером. Вылейте начинку в форму на выложенную шоколадную крошку.
Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут. Достаньте из формы, нарежьте на порции и подавайте к столу.
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