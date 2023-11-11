Итальянское лакомство: как приготовить вкуснейший торт "Сюзанна"

Торт "Сюзанна" — типичный пармский десерт из песочного теста с нежным кремом и шоколадом.

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Торт "Сюзанна" – это мягкий и вкусный торт, идеально подходящий в качестве десерта в конце трапезы или в качестве перекуса. Его часто подают в Парме в булочных и кондитерских.

Это восхитительный традиционный десерт, который покорит вас с первого укуса.

Приготовить его дома несложно, просто выполните три основных приготовления шаг за шагом: песочное тесто для оболочки, крем из рикотты для начинки и, пока пирог готовится в духовке, шоколадный ганаш для покрытия. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Торт "Сюзанна"

Ингредиенты:

1 порция песочного теста;

500 г рикотты;

120 г сахарного песка;

120 г яичных желтков;

1/2 стручка ванили;

40 г картофельного крахмала.

Для ганаша:

140 г темного шоколада;

140 г свежих сливок;

1 кусочек сливочного масла;

20 г жидкого меда.

Для песочного теста:

200 г муки;

80 г сливочного масла;

110 г сахара;

1 яйцо;

1 яичный желток;

соль.

Чтобы приготовить превосходное песочное тесто, дайте маслу размягчиться при комнатной температуре, чтобы его было легче смешивать с другими ингредиентами. Смешайте муку и сахар и сделайте в сухих ингредиентах воронку.

В центр поместите нарезанное кусочками сливочное масло, целое яйцо и желток, а также щепотку соли.

Быстро перемешайте ингредиенты руками, пока не получите однородную смесь. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике минимум на час. Достаньте тесто, снимите пленку, раскатайте скалкой до нескольких миллиметров и поместите в смазанную маслом форму для торта.

Наколите основу зубцами вилки и поместите в холодильник, пока занимаетесь начинкой.

В миске взбейте рикотту с сахаром до получения однородной смеси, затем добавьте яичные желтки, семена ванили и просеянный крахмал и перемешайте. У вас должен получиться однородный крем.

Вылейте его в форму из песочного теста и запекайте в разогретой до 170° духовке 45 минут или до золотистого цвета. Достаньте из духовки, дайте полностью остыть, затем оставьте в холодильнике на 1 час. Тем временем приготовьте ганаш: в кастрюле соедините сливки с маслом и медом. Доведите до кипения и добавьте темный шоколад.

Дайте постоять 2 минуты, затем перемешайте венчиком, пока смесь не станет гладкой и бархатистой.

Дайте остыть и вылейте на торт, осторожно вращая его, чтобы глазурь естественным образом растеклась по краям. Перед подачей поместите торт "Сюзанна" в холодильник на 3 часа.

Также вы можете приготовить вкусный и бюджетный десерт к чаю.