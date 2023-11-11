Італійські ласощі: як приготувати дуже смачний торт "Сюзанна"

Торт "Сюзанна" — типовий пармський десерт із пісочного тіста з ніжним кремом і шоколадом.

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Торт "Сюзанна" — це м'який і смачний торт, що ідеально підходить як десерт наприкінці трапези або як перекус. Його часто подають у Пармі в булочних і кондитерських.

Це чудовий традиційний десерт, який підкорить вас із першого укусу.

Приготувати його вдома нескладно, просто виконайте три основних приготування крок за кроком: пісочне тісто для оболонки, крем із рикотти для начинки і, поки пиріг готується в духовці, шоколадний ганаш для покриття. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Торт "Сюзанна"

Інгредієнти:

1 порція пісочного тіста;

500 г рикотти;

120 г цукрового піску;

120 г яєчних жовтків;

1/2 стручка ванілі;

40 г картопляного крохмалю.

Для ганаша:

140 г темного шоколаду;

140 г свіжих вершків;

1 шматочок вершкового масла;

20 г рідкого меду.

Для пісочного тіста:

200 г борошна;

80 г вершкового масла;

110 г цукру;

1 яйце;

1 яєчний жовток;

сіль.

Щоб приготувати чудове пісочне тісто, дайте маслу розм'якшити при кімнатній температурі, щоб його було легше змішувати з іншими інгредієнтами. Змішайте борошно та цукор і зробіть у сухих інгредієнтах воронку.

У центр помістіть нарізане шматочками вершкове масло, ціле яйце і жовток, а також дрібку солі.

Швидко перемішайте інгредієнти руками, поки не отримаєте однорідну суміш. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику мінімум на годину. Дістаньте тісто, зніміть плівку, розкачайте качалкою до кількох міліметрів і помістіть у змащену маслом форму для торта.

Наколіть основу зубцями виделки і помістіть у холодильник, поки займаєтеся начинкою.

У мисці збийте рикотту з цукром до отримання однорідної суміші, потім додайте яєчні жовтки, насіння ванілі та просіяний крохмаль і перемішайте. У вас має вийти однорідний крем.

Вилийте його у форму з пісочного тіста і запікайте в розігрітій до 170° духовці 45 хвилин або до золотистого кольору. Дістаньте з духовки, дайте повністю охолонути, потім залиште в холодильнику на 1 годину. Тим часом приготуйте ганаш: у каструлі з'єднайте вершки з маслом і медом. Доведіть до кипіння і додайте темний шоколад.

Дайте постояти 2 хвилини, потім перемішайте віничком, поки суміш не стане гладкою і бархатистою.

Дайте охолонути і вилийте на торт, обережно обертаючи його, щоб глазур природним чином розтеклася по краях. Перед подачею помістіть торт "Сюзанна" в холодильник на 3 години.

Також ви можете приготувати смачний і бюджетний десерт до чаю.