Італійські ласощі: як приготувати дуже смачний торт "Сюзанна"
Торт "Сюзанна" — типовий пармський десерт із пісочного тіста з ніжним кремом і шоколадом.
Торт "Сюзанна" — це м'який і смачний торт, що ідеально підходить як десерт наприкінці трапези або як перекус. Його часто подають у Пармі в булочних і кондитерських.
Це чудовий традиційний десерт, який підкорить вас із першого укусу.
Приготувати його вдома нескладно, просто виконайте три основних приготування крок за кроком: пісочне тісто для оболонки, крем із рикотти для начинки і, поки пиріг готується в духовці, шоколадний ганаш для покриття. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Торт "Сюзанна"
Інгредієнти:
- 1 порція пісочного тіста;
- 500 г рикотти;
- 120 г цукрового піску;
- 120 г яєчних жовтків;
- 1/2 стручка ванілі;
- 40 г картопляного крохмалю.
Для ганаша:
- 140 г темного шоколаду;
- 140 г свіжих вершків;
- 1 шматочок вершкового масла;
- 20 г рідкого меду.
Для пісочного тіста:
- 200 г борошна;
- 80 г вершкового масла;
- 110 г цукру;
- 1 яйце;
- 1 яєчний жовток;
- сіль.
Щоб приготувати чудове пісочне тісто, дайте маслу розм'якшити при кімнатній температурі, щоб його було легше змішувати з іншими інгредієнтами. Змішайте борошно та цукор і зробіть у сухих інгредієнтах воронку.
У центр помістіть нарізане шматочками вершкове масло, ціле яйце і жовток, а також дрібку солі.
Швидко перемішайте інгредієнти руками, поки не отримаєте однорідну суміш. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику мінімум на годину. Дістаньте тісто, зніміть плівку, розкачайте качалкою до кількох міліметрів і помістіть у змащену маслом форму для торта.
Наколіть основу зубцями виделки і помістіть у холодильник, поки займаєтеся начинкою.
У мисці збийте рикотту з цукром до отримання однорідної суміші, потім додайте яєчні жовтки, насіння ванілі та просіяний крохмаль і перемішайте. У вас має вийти однорідний крем.
Вилийте його у форму з пісочного тіста і запікайте в розігрітій до 170° духовці 45 хвилин або до золотистого кольору. Дістаньте з духовки, дайте повністю охолонути, потім залиште в холодильнику на 1 годину. Тим часом приготуйте ганаш: у каструлі з'єднайте вершки з маслом і медом. Доведіть до кипіння і додайте темний шоколад.
Дайте постояти 2 хвилини, потім перемішайте віничком, поки суміш не стане гладкою і бархатистою.
Дайте охолонути і вилийте на торт, обережно обертаючи його, щоб глазур природним чином розтеклася по краях. Перед подачею помістіть торт "Сюзанна" в холодильник на 3 години.
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