Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Італійські ласощі: як приготувати дуже смачний торт "Сюзанна"

Торт "Сюзанна", торт, торт рецепт, пісочне тісто
Фото: Скриншот | Торт "Сюзанна"

Торт "Сюзанна" — типовий пармський десерт із пісочного тіста з ніжним кремом і шоколадом.

Related video

Торт "Сюзанна" — це м'який і смачний торт, що ідеально підходить як десерт наприкінці трапези або як перекус. Його часто подають у Пармі в булочних і кондитерських.

Це чудовий традиційний десерт, який підкорить вас із першого укусу.

Приготувати його вдома нескладно, просто виконайте три основних приготування крок за кроком: пісочне тісто для оболонки, крем із рикотти для начинки і, поки пиріг готується в духовці, шоколадний ганаш для покриття. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Торт "Сюзанна"

Інгредієнти:

  • 1 порція пісочного тіста;
  • 500 г рикотти;
  • 120 г цукрового піску;
  • 120 г яєчних жовтків;
  • 1/2 стручка ванілі;
  • 40 г картопляного крохмалю.

Для ганаша:

  • 140 г темного шоколаду;
  • 140 г свіжих вершків;
  • 1 шматочок вершкового масла;
  • 20 г рідкого меду.

Для пісочного тіста:

  • 200 г борошна;
  • 80 г вершкового масла;
  • 110 г цукру;
  • 1 яйце;
  • 1 яєчний жовток;
  • сіль.

Щоб приготувати чудове пісочне тісто, дайте маслу розм'якшити при кімнатній температурі, щоб його було легше змішувати з іншими інгредієнтами. Змішайте борошно та цукор і зробіть у сухих інгредієнтах воронку.

У центр помістіть нарізане шматочками вершкове масло, ціле яйце і жовток, а також дрібку солі.

Швидко перемішайте інгредієнти руками, поки не отримаєте однорідну суміш. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику мінімум на годину. Дістаньте тісто, зніміть плівку, розкачайте качалкою до кількох міліметрів і помістіть у змащену маслом форму для торта.

Наколіть основу зубцями виделки і помістіть у холодильник, поки займаєтеся начинкою.

У мисці збийте рикотту з цукром до отримання однорідної суміші, потім додайте яєчні жовтки, насіння ванілі та просіяний крохмаль і перемішайте. У вас має вийти однорідний крем.

Вилийте його у форму з пісочного тіста і запікайте в розігрітій до 170° духовці 45 хвилин або до золотистого кольору. Дістаньте з духовки, дайте повністю охолонути, потім залиште в холодильнику на 1 годину. Тим часом приготуйте ганаш: у каструлі з'єднайте вершки з маслом і медом. Доведіть до кипіння і додайте темний шоколад.

Дайте постояти 2 хвилини, потім перемішайте віничком, поки суміш не стане гладкою і бархатистою.

Дайте охолонути і вилийте на торт, обережно обертаючи його, щоб глазур природним чином розтеклася по краях. Перед подачею помістіть торт "Сюзанна" в холодильник на 3 години.

Також ви можете приготувати смачний і бюджетний десерт до чаю.