Бюджетно и вкусно: рецепт простого десерта к чаю (видео)

Несмотря на простоту, десерт получается очень вкусным.

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Десерт в выходные – для многих такая же традиция, как, например, яичница или овсянка на завтрак. Если хочется чего-то сладкого, а в холодильнике не особо большой выбор продуктов, рекомендуем приготовить простой и бюджетный десерт по рецепту кулинарного блогера Тати Чудновой.

Бюджетный десерт из печенья с заварным кремом

Ингредиенты:

печенье – 250 гр;

яйца – 2 шт;

сахар – 100 гр;

крахмал – 30 гр;

мука – 30 гр;

соль – щепотка;

молоко – 600 мл;

сливочное масло – 60 гр.

Для глазури:

шоколад – 110 гр;

растительное масло – 50 гр.

Способ приготовления.

Первым делаем крем. Для этого необходимо смешать яйцо, сахар, крахмал, муку и соль, все перемешать до однородности, добавить молоко и поставить на средний огонь. Варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Убрать крем с огня, добавить сливочное масло и перемешать, пока масло не растворится. Готовому крему дать немного остыть.

В форму выложить слой печенья, смазать его кремом. Далее повторять в той же последовательности. Последним слоем должен быть крем. Готовый десерт накрыть пленкой в контакт и поставить в холодильник, чтобы он немного застыл.

Тем временем готовим глазурь. Шоколад растопить, добавить растительное масло, перемешать. Вылить глазурь на десерт, равномерно распределить по всей поверхности и отправить все обратно в холодильник. Лучше сделать это на ночь, тогда к утру у вас получится нежный и вкусный десерт.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт "Наполеон" со сливочным кремом.