Неймовірно смачно: як приготувати шоколадно-сирний пиріг

Пиріг виходить схожий на чизкейк, тільки для нього потрібен сир, який простіше купити, ніж рікотту.

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Якщо ви любите чизкейки та випічку із сирною начинкою, то спробуйте цей надзвичайно смачний шоколадно-сирний пиріг.

Рецептом поділилась відома кулінарна блогерка Олена Кудрявцева, яка пише під ніком maslom_wgoru.

Блогерка навіть поділилась смішною історією, як колись намагалась із сестрою приготувати карамель, але зіпсувала миску і закопала її у садочку, щоб її не сварила бабуся. Пиріг вийшов смачним, тож нічого закопувати не довелось.

Шоколадно-сирний пиріг

Для начинки:

400 г кисломолочного сиру (5% або 9%);

3 яйця;

200 г сметани;

125 г цукру (можна менше, наприклад, додавала 80 г);

ванільний цукор;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю.

Для шоколадного тіста:

250 г борошна;

125 г вершкового масла 82%;

100 г цукру;

1 ч. л. розпушувача;

50 г какао.

Для тіста змішайте всі сухі інгредієнти, потім натріть на тертці холодне вершкове масло и перетріть все руками в крихту.

Змастіть форму олією, викладіть 2/3 утвореної крихти, сформуйте бортики. Для начинки змішайте все інгредієнти блендером. Вилийте начинку у форму на викладену шоколадну крихту.

Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно 40 хвилин. Дістаньте з форми, нарізайте на порції та подавайте до столу.

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