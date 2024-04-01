Лимонний тірамісу: рецепт найніжнішого десерту з новим смаком
На відміну від обічеого тірамісу цей десерт має більш яскравий цитрусовий смак.
Любителі класичного тірамісу напевно оцінять цей десерт з лимонним смаком. Як його приготувати, детально розповіла і показала авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Спробуйте зробити його і ви та здивуйте своїх близьких неймовірною і смачною стравою до чаю та кави.
Лимонне тірамісу
Інгредієнти:
- печиво савоярді — 400 г.
Для просочення:
- лимонний сік — 100 мл;
- вода — 200 мл;
- цукор — 100 г;
- цедра одного лимона.
Для лимонного курду:
- жовтки — 6 шт;
- цукор — 100 г;
- лимонний сік — 150 мл;
- крохмаль — 1 ч. л. (без гірки);
- масло — 75 гр.
Для крему:
- маскарпоне — 250 г;
- вершки (від 30%) — 250 мл;
- цукрова пудра — 50 г.
Загалом для тірамісу знадобиться 3-4 великих лимони. Для десерту краще взяти форму приблизно 20 на 25 см.
Спосіб приготування:
З одного лимона зняти цедру, не зачіпаючи білої частини. Лимони очистити, перебити їх у блендері та процідити через сито.
Для просочення воду, лимонний сік, цукор, цедру довести до кипіння і проварити 2-3 хвилини. Процідити і дати охолонути.
Для курду в каструлю викласти жовтки, додати цукор, перемішати, влити сік, додати крохмаль, перемішати. На середньому вогні, постійно помішуючи, довести до кипіння і загустіння. Якщо будуть грудочки, перетерти через сито. Додати вершкове масло, перемішати. Накрити плівкою в контакт, остудити.
Для крему злегка збити холодні вершки, додати пудру, ще раз збити. Викласти маскарпоне і збити крем до пишності.
Далі викласти шарами у форму: змочене в просоченні печиво савоярді, половина крему, половина курду, знову шар просоченого печива, крем, курд. Дати настоятися кілька годин і можна пригощатися.
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Найніжніший десерт: рецепт тірамісу з лимоном