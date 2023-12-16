Для святкового настрою: бісквітний рулет тирамісу
Легкий повітряний рулет, ніжний маскарпоне та кавове просочення — це ідеальне поєднання для святкового десерту. Готуються ці ласощі дуже просто.
Повітряний бісквіт з ароматом кави та вершковим смаком маскарпоне — на приготування такого десерту піде менш ніж година. Спробуйте — це дуже ніжно та смачно. Рецептом святкового рулету тирамісу поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти
Для тіста
- яйця великі — 3 шт;
- борошно — 110 г;
- 10 г какао — 10 г;
- пудра цукрова — 80 г;
- розпушувач тіста — 0,3 ч.л;
- сіль — щіпка.
Для просочення і крему
- кава міцна — 250 мл;
- джем абрикосовий -100 г;
- маскарпоне — 250 г;
- вершки 33% — 250 г;
- загущувач для вершків — 8 г;
- пудра цукрова — 50 г;
- какао-порошок для посипання.
Приготування
Крок 1
Збийте яйця, додавши в них цукрову пудру і дрібку дрібної солі доти, доки об'єм суміші збільшиться в 3-4 рази.
Крок 2
Додайте в борошно какао і розпушувач, просійте всі сухі інгредієнти в яєчну суміш і дуже акуратно перемішайте, щоб зберегти пишну текстуру.
Крок 3
Викладіть тісто на деко 30х40 см із силіконовим килимком або антипригарним пекарським папером, розподіліть його рівним шаром.
Крок 4
Випікайте бісквіт у розігрітій до 200 ⁰С духовці протягом приблизно 10 хвилин.
Крок 5
Дістаньте з духовки готовий бісквіт і відразу ж скрутіть рулет разом із папером або килимком, накрийте бавовняним рушником і залиште все в такому вигляді до повного охолодження.
Крок 6
Заваріть і процідіть міцну солодку каву. Дайте їй охолонути.
Крок 7
Збийте за допомогою міксера маскарпоне разом із цукровою пудрою. Окремо збийте вершки з доданим у них згущувачем. Дуже дбайливо змішайте обидві маси до повної однорідності.
Крок 8
Розгорніть бісквітний рулет, приберіть акуратно пекарський папір або силіконовий килимок. Просочіть бісквіт остиглою кавою.
Крок 9
Розподіліть по бісквіту приблизно половину крему і посипте какао-порошком. Знову скрутіть рулет.
Крок 10
Згорнутий рулет змастіть джемом і прикрасьте його трояндочками з крему, що залишився, за допомогою кондитерського мішка. Посипте готовий десерт какао-порошком і поставте в холодильник мінімум на 2 години.
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