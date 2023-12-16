Для святкового настрою: бісквітний рулет тирамісу

Легкий повітряний рулет, ніжний маскарпоне та кавове просочення — це ідеальне поєднання для святкового десерту. Готуються ці ласощі дуже просто.

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Повітряний бісквіт з ароматом кави та вершковим смаком маскарпоне — на приготування такого десерту піде менш ніж година. Спробуйте — це дуже ніжно та смачно. Рецептом святкового рулету тирамісу поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти

Для тіста

яйця великі — 3 шт;

борошно — 110 г;

10 г какао — 10 г;

пудра цукрова — 80 г;

розпушувач тіста — 0,3 ч.л;

сіль — щіпка.

Для просочення і крему

кава міцна — 250 мл;

джем абрикосовий -100 г;

маскарпоне — 250 г;

вершки 33% — 250 г;

загущувач для вершків — 8 г;

пудра цукрова — 50 г;

какао-порошок для посипання.

Приготування

Крок 1

Збийте яйця, додавши в них цукрову пудру і дрібку дрібної солі доти, доки об'єм суміші збільшиться в 3-4 рази.

Крок 2

Додайте в борошно какао і розпушувач, просійте всі сухі інгредієнти в яєчну суміш і дуже акуратно перемішайте, щоб зберегти пишну текстуру.

Крок 3

Викладіть тісто на деко 30х40 см із силіконовим килимком або антипригарним пекарським папером, розподіліть його рівним шаром.

Крок 4

Випікайте бісквіт у розігрітій до 200 ⁰С духовці протягом приблизно 10 хвилин.

Крок 5

Дістаньте з духовки готовий бісквіт і відразу ж скрутіть рулет разом із папером або килимком, накрийте бавовняним рушником і залиште все в такому вигляді до повного охолодження.

Крок 6

Заваріть і процідіть міцну солодку каву. Дайте їй охолонути.

Крок 7

Збийте за допомогою міксера маскарпоне разом із цукровою пудрою. Окремо збийте вершки з доданим у них згущувачем. Дуже дбайливо змішайте обидві маси до повної однорідності.

Крок 8

Розгорніть бісквітний рулет, приберіть акуратно пекарський папір або силіконовий килимок. Просочіть бісквіт остиглою кавою.

Крок 9

Розподіліть по бісквіту приблизно половину крему і посипте какао-порошком. Знову скрутіть рулет.

Крок 10

Згорнутий рулет змастіть джемом і прикрасьте його трояндочками з крему, що залишився, за допомогою кондитерського мішка. Посипте готовий десерт какао-порошком і поставте в холодильник мінімум на 2 години.

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