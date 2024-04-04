Просто змішайте вівсянку та яблука: рецепт смачної шарлотки

Це цікавий рецепт випічки із яблуками та вівсяних пластівців. У вас вийде шарлотка з дуже цікавим смаком.

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Шарлотка з яблуками готується дуже просто. Але навіть цей відомий рецепт можна трошки оновити. Шарлотка готується із вівсяними пластівцями. У пирога буде оригінальний смак, але він вийде дуже смачним. Рецептом поділились на сайті Filizhanka.

Шарлотка з яблуками

Інгредієнти:

пластівці вівсяні — 100 г;

борошно — 75 г;

цукор — 50 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

кориця чи ванілін;

одне яйце;

олія соняшникова — 70 мл;

два яблука;

жменя волоських або інших горіхів;

сік лимонний — 2 ст. л.;

шоколад, вершки жирні або жирна сметана.

Пластівці змішуємо з борошном або подрібненими в крихту мигдалем або арахісом. І добре перемішуємо.

Всипаємо розпушувач, корицю чи ванілін, перемішуємо знову. Олію з’єднуємо з яйцем, збиваємо вінчиком. Виливаємо олійну суміш з яйцем в пластівці і вимішуємо тісто.

Додаємо цукор та перемішуємо знов. Форму для запікання застеляємо пергаментом і змащуємо маслом. Яблука чистимо від шкірки, ріжемо шматочками і збризкуємо лимонним соком.

Змішуємо яблука із подрібненими горіхами та розсипчастим тістом з пластівцями. Викладаємо у форму і утрамбовуємо.

Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин.

Шоколад ламаємо шматочками і змішуємо з вершками або сметаною, топимо зручним для вас способом. Найкраще це робити у мікрохвильовці. Змішуємо шоколад із м’яким вершковим кремом або збитою жирною сметаною з пудрою. Поливаємо таким кремом пиріг, що охолонув, і подаємо до столу.

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