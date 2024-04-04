Просто змішайте вівсянку та яблука: рецепт смачної шарлотки
Це цікавий рецепт випічки із яблуками та вівсяних пластівців. У вас вийде шарлотка з дуже цікавим смаком.
Шарлотка з яблуками готується дуже просто. Але навіть цей відомий рецепт можна трошки оновити. Шарлотка готується із вівсяними пластівцями. У пирога буде оригінальний смак, але він вийде дуже смачним. Рецептом поділились на сайті Filizhanka.
Шарлотка з яблуками
Інгредієнти:
- пластівці вівсяні — 100 г;
- борошно — 75 г;
- цукор — 50 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- кориця чи ванілін;
- одне яйце;
- олія соняшникова — 70 мл;
- два яблука;
- жменя волоських або інших горіхів;
- сік лимонний — 2 ст. л.;
- шоколад, вершки жирні або жирна сметана.
Пластівці змішуємо з борошном або подрібненими в крихту мигдалем або арахісом. І добре перемішуємо.
Всипаємо розпушувач, корицю чи ванілін, перемішуємо знову. Олію з’єднуємо з яйцем, збиваємо вінчиком. Виливаємо олійну суміш з яйцем в пластівці і вимішуємо тісто.
Додаємо цукор та перемішуємо знов. Форму для запікання застеляємо пергаментом і змащуємо маслом. Яблука чистимо від шкірки, ріжемо шматочками і збризкуємо лимонним соком.
Змішуємо яблука із подрібненими горіхами та розсипчастим тістом з пластівцями. Викладаємо у форму і утрамбовуємо.
Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин.
Шоколад ламаємо шматочками і змішуємо з вершками або сметаною, топимо зручним для вас способом. Найкраще це робити у мікрохвильовці. Змішуємо шоколад із м’яким вершковим кремом або збитою жирною сметаною з пудрою. Поливаємо таким кремом пиріг, що охолонув, і подаємо до столу.
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