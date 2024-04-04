Просто смешайте овсянку и яблоки: рецепт вкусной шарлотки
Это интересный рецепт выпечки с яблоками и овсяных хлопьев. У вас получится шарлотка с очень интересным вкусом.
Шарлотка с яблоками готовится очень просто. Но даже этот известный рецепт можно немножко обновить. Шарлотка готовится с овсяными хлопьями. У пирога будет оригинальный вкус, но он получится очень вкусным. Рецептом поделились на сайте Filizhanka.
Шарлотка с яблоками
Ингредиенты:
- хлопья овсяные — 100 г;
- мука — 75 г;
- сахар — 50 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- корица или ванилин;
- одно яйцо;
- масло подсолнечное — 70 мл;
- два яблока;
- горсть грецких или других орехов;
- сок лимонный — 2 ст. л;
- шоколад, сливки жирные или жирная сметана.
Хлопья смешиваем с мукой или измельченными в крошку миндалем или арахисом. И хорошо перемешиваем.
Всыпаем разрыхлитель, корицу или ванилин, перемешиваем снова. Масло соединяем с яйцом, взбиваем венчиком. Выливаем масляную смесь с яйцом в хлопья и вымешиваем тесто.
Добавляем сахар и перемешиваем снова. Форму для запекания застилаем пергаментом и смазываем маслом. Яблоки чистим от кожуры, режем кусочками и сбрызгиваем лимонным соком.
Смешиваем яблоки с измельченными орехами и рассыпчатым тестом с хлопьями. Выкладываем в форму и утрамбовываем.
Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 20 минут.
Шоколад ломаем кусочками и смешиваем со сливками или сметаной, топим удобным для вас способом. Лучше всего это делать в микроволновке. Смешиваем шоколад с мягким сливочным кремом или взбитой жирной сметаной с пудрой. Поливаем таким кремом остывший пирог и подаем к столу.
Читайте также:
Сладкие рулеты из лаваша: рецепт очень простых и быстрых десертов
Торт из вафельных коржей бывает не только сладким, но и мясным и сочным
Торт без выпечки из печенья и фруктов: рецепт вкусного десерта