Торт из вафельных коржей бывает не только сладким, но мясным и сочным

Для приготовления фарша для торта рекомендуем воспользоваться блендером для того, чтобы он был более нежным.

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Для этого нужно лишь приобрести знакомые нам простые вафельные коржи и начинить их сочным фаршем. Мы предлагаем фарш сделать из курицы.

Ингредиенты:

вафельные лепешки — 5 шт.;

куриная грудка — 700 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

яйца куриные — 3 шт.;

сметана 30% — по вкусу;

петрушка — 2 веточки;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр — 100 г;

специи к курице и соль — по вкусу.

Чисто вымойте и обсушите бумажными полотенцами куриное филе, нарежьте средними кубиками. Измельчите мясо в блендере или на мясорубке. Готовый фарш отложите в миску.

Почистите 1 среднюю морковь и 2 средние луковицы. Нарежьте средними кусочками и также измельчите. Добавьте измельченные овощи к куриному мясу, а затем соль и специи.

Вбейте 2 яйца и хорошо перемешайте. Отставьте миску с фаршем.

Выложите сметану в отдельную миску, натрите чеснок в сметану или добавьте 1 ч. л. сушеного. Взбейте оставшееся яйцо в отдельной миске, а затем соедините со сметаной. Нарежьте хорошо вымытую петрушку и добавьте к соусу. Также отставьте миску с соусом до надобности.

Разогрейте духовку до 180° градусов. Подготовьте глубокую форму с пергаментом — важно, чтобы пергамент закрывал стороны формы и переходил за края.

Разделите фарш примерно на 5 частей. Положите первый вафельный корж на дно формы. Одну часть фарша выложите на корж и распределите по всей поверхности. Выложите сверху следующий вафельный корж, прижмите его руками. Распределите одну часть фарша по поверхности лепешки. Сделайте так же со следующими тремя вафельными коржами. Выложите фарш и на последний, пятый корж.

Теперь вылейте сметанный соус — смотрите, чтобы он равномерно распределился по поверхности.

Отправьте торт в разогретую духовку на 30-35 минут. Выньте торт из духовки, но не выключайте ее. Натрите твердый сыр и посыпьте торт сыром. Отправьте форму в духовку еще на 10-15 минут.

Важно: когда торт приготовится, оставьте его в форме при комнатной температуре на 30 минут — он приобретет желаемую текстуру. После чего осторожно выньте из формы.

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