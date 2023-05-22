Вкуснейший десерт за пару минут: рецепт вафельного торта с консервированными персиками

Готовый торт лучше на несколько часов поставить в холодильник.

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Вафельные коржи – один из любимых продуктов многих хозяек, поскольку с ними можно готовить множество блюд, начиная от начинки фаршем и заканчивая десертами. Готовятся они очень быстро и не требуют замеса и раскатки теста, а также выпекания коржей. Предлагаем вам приготовить вафельный торт с консервированными персиками по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Он будет вкусен сам по себе и станет отличным дополнением к чаю или кофе.

Торт из вафельных коржей с консервированными персиками

Ингредиенты:

сливки 33% – 200 мл;

сахарная пудра – 2-3 ст. л;

крем-сыр – 200 гр;

консервированные персики – 200 гр;

вафельные коржи – 5-7 шт.

кокосовая стружка – по вкусу.

Способ приготовления:

Хорошо охлажденные сливки взбить миксером в густую пену с сахарной пудрой. Добавить туда же крем-сыр, взбить на низкой скорости до однородности.

Персики нарезать тонкими ломтиками. Вафельный корж смазать кремом, сверху выложить кусочки персиков. Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты.

Верх торта смазать кремом, посыпать кокосовой стружкой и украсить персиками. Готовый торт поставить на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо держал форму.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт "Медовик" в стиле "Панчо".