Торт з вафельних коржів буває не тільки солодким, а й м'ясним і соковитим

Для приготування фаршу для торту рекомендуємо скористатися блендером, для того, щоб він був ніжнішим.

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Для цього потрібно лише придбати знайомі нам прості вафельні коржі і начинити їх соковитим фаршем. Ми пропонуємо фарш зробити з курки.

Інгредієнти:

вафельні коржі — 5 шт.;

куряча грудка — 700 г;

морква — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

яйця курячі — 3 шт.;

сметана 30% — за смаком;

петрушка — 2 гілочки;

часник — 2 зубчики;

твердий сир — 100 г;

спеції до курки і сіль — за смаком.

Чисто вимите й обсушіть паперовими рушниками куряче філе, наріжте середніми кубиками. Подрібніть м’ясо в блендері або на м’ясорубці. Готовий фарш відкладіть у мисці.

Почистьте 1 середню моркву і 2 середні цибулини. Наріжте середніми шматочками і також подрібніть. Додайте подрібнені овочі до курячого м’яса, а потім сіль і спеції.

Вбийте 2 яйця й добре перемішайте. Відставте миску з фаршем.

Викладіть сметану в окрему миску, натріть часник до сметани або додайте 1 ч. л сушеного. Збийте яйце, що залишилося, в окремій мисці, а потім з’єднайте зі сметаною. Наріжте добре вимиту петрушку й додайте до соусу. Також відставте миску із соусом до потреби.

Розігрійте духовку до 180° градусів. Підготуйте глибоку форму з пергаментом — важливо, щоб пергамент закривав боки форми й переходив за краї.

Розділіть фарш приблизно на 5 частин. Покладіть перший вафельний корж на дно форми. Одну частину фаршу викладіть на корж і розподіліть по всій поверхні. Викладіть зверху наступний вафельний корж, притисніть його руками. Розподіліть одну частину фаршу поверхнею коржа. Зробіть так само з наступними трьома вафельними коржами. Викладіть фарш і на останній, п’ятий корж.

Тепер вилийте сметанний соус — дивиться, щоб він рівномірно розподілився поверхнею.

Відправте торт у розігріту духовку на 30-35 хвилин. Вийміть торт із духовки, але не вимикайте її. Натріть твердий сир і посипте торт сиром. Відправте форму в духовку ще на 10-15 хвилин.

Важливо: коли торт приготується, залиште його у формі при кімнатній температурі на 30 хвилин — він набуде бажаної текстури. Після чого обережно вийміть з форми.

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