Смачний та простий десерт: рецепт вафельного торту

Вафельний торт вважається найпростішим із тих, що можна приготувати. Адже коржі не треба випікати, вони продаються вже готовими.

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Зазвичай рецепти вафельних тортів знані шеф-кухарі не публікують, адже готується такий тортик надзвичайно просто. Готові вафельні коржі можна купити в будь-якому супермаркеті, а крем зазвичай готують із вареного згущеного молока. Але це смачний торт приготований у стилі цукерок "Рафаєлло".

Рецептом поділилась кулінарна блогерка та шеф-кухар Валентина Саєнко.

Вафельний торт "Рафаєлло"

Інгредієнти:

вафельні коржі — 1 упаковка;

згущене молоко (біле) — 300 г;

крем-сир — 150 г;

мигдаль — 50 г;

шоколад білий — 200 г;

кокосова стружка — 50 грамів + на обсипку.

Білий шоколад розтоплємо на водяній бані. Мигдаль обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо у блендері на крихту. Бажано не занадто, що крихта не була дуже дрібною. Можна взяти пластівці мигдалю. Кокос теж можна трішки обсмажити.

Для крему змішуємо крем-сир і згущене молоко до однорідності.

На тарілку, де будемо збирати торт кладемо трішки крему, щоб зафіксувати перший корж. На першу вафлю виливаємо половину розтопленого шоколаду, розмазуємо і накриваємо другим коржем. Зверху кладемо частину крему із згущеного молока, розмазуємо і присипаємо кокосом. Накриваємо, змащуємо кремом та посипаємо мигдалем. Наступний корж змащуємо кремом та кокосом, потім корж змащуємо шоколадом.

Ставимо торт у холодильник хоча б на годинку. Далі перед подачею прикрашаємо за бажанням.

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