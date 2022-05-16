Смак родом із дитинства: рецепт найкращого вафельного торта від Євгена Клопотенка

Цей десерт під силу навіть тим, хто не дружить із кулінарією.

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Торт, зроблений із вафельних коржів, перемазаних згущеним молоком, знайомий практично кожному з дитинства. Однак мало хто знає, що в нього є і своя назва — андрути. Він завоював любов і популярність завдяки нехитрому рецепту та дуже швидкому приготуванню. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розкрив секрет створення ідеального десерту, який під силу навіть тим, хто на кухні рідкісний гість.

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Андрути або вафельний торт зі згущеним молоком

Складові:

Упаковка вафельних коржів (6 шт) — 1;

Волоські горіхи — 150 гр;

Згущене молоко — 1 банка;

Вишні (свіжі чи заморожені) — 250 гр;

Цукор — 100 грн.

Спосіб приготування:

Перед тим, як приступити до приготування вафельного торта, необхідно приготувати всі інгредієнти. Для цього необхідно заздалегідь дістати з холодильника вершкове масло, щоб воно розм'якшилося при кімнатній температурі, а банку зі згущеним молоком слід відправити в каструлю з водою, попередньо знявши паперову етикетку. Клопотенко радить накрити дно каструлі тканинною серветкою і варити згущене молоко приблизно дві години. Вода повинна повністю покривати банку, і в процесі википання її необхідно доливати, тільки обов'язково використовувати окріп, а не холодну воду. Варити згущене молоко потрібно на повільному вогні. Відкривати її варто лише після остигання.

В іншу каструлю викласти вишні без кісточок та цукор та варити на повільному вогні близько 20 хвилин. Після цього перебити вишні блендером до однорідної маси і ще 20 хвилин проварити на повільному вогні, після чого дати їм охолонути.

У мисці за допомогою вінчика перемішати варене згущене молоко та масло до однорідної маси.

Відкрити упаковку з коржами. Кожну вафлю по черзі змастити вареним згущеним молоком, а потім варенням із вишень. Останні дадуть кислинку, і торт не буде нудотно-солодким.

Верхній шар вафель і боки змастити кремом.

Горіхи подрібнити ножем і посипати торт зверху та з боків. Готовий десерт необхідно зберігати в холодильнику.

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