Ідеальна закуска до м'яса та риби: рецепт маринованої капусти від Євгена Клопотенка

На приготування цієї універсальної закуски піде лише півгодини.

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Маринована капуста з буряком — ідеальне доповнення до м'ясних і рибних страв, родзинка у вінегреті, бургерах і бутербродах. Як приготувати просто та швидко цю смачну та гарну закуску, розповів відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Перш ніж почати готувати мариновану капусту, необхідно вибрати головний інгредієнт. Найкраще брати зрілу білокачанну капусту, оскільки, стверджує Клопотенко, вона найсоковитіша. При цьому верхні зелені листочки, які тонкі та м'які, краще зняти, тому що вони не вийдуть хрусткими. Тобто молода капуста для цієї страви — не варіант.

Що стосується буряків, то краще взяти салатний, оскільки він солодший, а також надасть капусті насиченого рожевого відтінку. Щоб вона була ароматнішою, краще запекти її в духовці, хоча можна використовувати і сиру. Додаткової солодкості капусті надасть морква.

Маринована капуста з буряком

Інгредієнти:

капуста — 1 головка;

буряк (запечений) — 1 шт;

часник — 5 зубчиків;

соняшникова олія — 3 ст. л.

Для маринаду:

вода — 1 л;

цукор — 4 ст. л;

столовий оцет 9% — 100 мл;

чорний перець — 6 горошин;

лавровий лист — 3 шт.;

сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для початку потрібно запекти буряк. Для цього необхідно ввімкнути духовку на 180 градусів. Буряк добре помити, обсушити паперовим рушником, проткнути у кількох місцях вилкою, загорнути у фольгу та відправити запікатися на годину. Якщо овоч великий, то час запікання може становити півтори-дві години. Після того, як буряк буде готовий, дати йому охолонути.

Буряк, що охолонув, нарізати соломкою, а часник очистити і придушити тильною стороною ножа. Капусту нарізати квадратними шматочками зі стороною розміром приблизно 3х4 см, щоб було схоже на пелюстки.

Потім треба приготувати маринад. Для цього в невелику каструлю налити літр води, додати цукор, сіль, чорний перець і лаврове листя, довести до кипіння, після чого влити оцет. Готовий маринад трохи остудити.

У трилітрову банку викласти пошарові пелюстки капусти, чергуючи їх із буряком, туди ж додати подрібнений часник. Залити вміст теплим маринадом, додати олію і закрити кришкою. Олія потрібна для того, щоб утворилася плівка, що захищає капусту від цвілі та бактерій.

Банку з капустою поставити у темне та сухе місце на 3-5 днів, після чого готовий продукт можна використовувати. Потім капусту необхідно поставити в холодильник або льох для більш тривалого зберігання.

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