Швидко та смачно: рецепт лінивих голубців від Євгена Клопотенка

Страва готується менше години, але за смаком не поступається традиційній, на яку йде кілька годин.

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Голубці — ситна та смачна українська страва, яку люблять як дорослі, так і діти. Єдине, що бентежить господарок, — це те, що на її приготування йде не одна година. Відомий український кулінар Євген Клопотенко представив рецепт голубців, який допоможе суттєво скоротити час приготування без втрати якості та смаку страви.

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Перш ніж готувати ледачі голубці, шеф-кухар радить брати білокачанну капусту будь-якого розміру, оскільки в цьому варіанті рецепта начинку не доведеться загортати в листя. За його словами, цілком буде достатньо половини невеликої голівки.

Варто зважати на сорт капусти, оскільки від цього залежить час тушкування. Якщо капуста молода, то страва готується дуже швидко. А ось якщо це пізній (зимовий) сорт, то тривалість готування зростає.

Ліниві голубці

Складові:

Рис — 125 г;

Вода — 250 г;

Цибулина — 1 шт;

Морква — 1 шт.;

Вершкове масло — 50-70 гр;

Білокочанна капуста — ½ качана (маленька)

Фарш яловичий чи асорті — 500 гр;

Коріандр мелений — ½ ч. л;

Томати у власному соку — 400 гр;

Сметана — 200 гр;

Соняшникова олія — 2-3 ст. л;

Сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно підготувати рис. Для цього 125 гр крупи промити холодною водою в співвідношенні 1 до 2. Злегка підсолити та варити 5 хвилин під закритою кришкою, потім зняти з вогню та поставити на 15 хвилин, щоб рис "дійшов".

Фарш на голубці можна купити як готовий, так і зробити вдома з м'яса одного або кількох видів, перемоловши його на м'ясорубці.

Цибулину нарізати дрібними кубиками, а моркву натерти на великій тертці, половину капусти дрібно нарізати ножем. Розтопити 50-70 гр вершкового масла на сковороді та припустити цибулю до м'якості й прозорості. Додати в сковороду моркву й тушкувати 3 хвилини. Всипати нашатковану капусту й тушкувати до м'якості капусти протягом 5-7 хвилин. Це забезпечить голубцям ніжність і соковитість. Посолити й поперчити до смаку.

У великій посудині змішати рис, що остигнув, фарш і засмажку, додати в суміш ½ ч. л. меленого коріандру. Далі все необхідно ретельно перемішати та сформувати невеликі ледачі голубці у формі довгастих котлет або іншої конфігурації.

Керамічну форму для запікання змастити 2-3 ст. л. соняшникової олії та викласти ліниві голубці в один шар. При цьому необхідно міцно притискати їх один до одного, тому що голубці будуть смажитися, і відстань між ними значно збільшиться.

Для соусу потрібно попередньо змішати нарізані томати у власному соку (400 г) і 200 г сметани. Додати сіль і перець, добре перемішати. Отриманою сумішшю залити форму з лінивими голубцями та запікати в духовці за 180 градусів протягом 45-50 хвилин.

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