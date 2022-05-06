Швидко та смачно: рецепт лінивих голубців від Євгена Клопотенка
Страва готується менше години, але за смаком не поступається традиційній, на яку йде кілька годин.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Голубці — ситна та смачна українська страва, яку люблять як дорослі, так і діти. Єдине, що бентежить господарок, — це те, що на її приготування йде не одна година. Відомий український кулінар Євген Клопотенко представив рецепт голубців, який допоможе суттєво скоротити час приготування без втрати якості та смаку страви.
Перш ніж готувати ледачі голубці, шеф-кухар радить брати білокачанну капусту будь-якого розміру, оскільки в цьому варіанті рецепта начинку не доведеться загортати в листя. За його словами, цілком буде достатньо половини невеликої голівки.
Варто зважати на сорт капусти, оскільки від цього залежить час тушкування. Якщо капуста молода, то страва готується дуже швидко. А ось якщо це пізній (зимовий) сорт, то тривалість готування зростає.
Ліниві голубці
Складові:
- Рис — 125 г;
- Вода — 250 г;
- Цибулина — 1 шт;
- Морква — 1 шт.;
- Вершкове масло — 50-70 гр;
- Білокочанна капуста — ½ качана (маленька)
- Фарш яловичий чи асорті — 500 гр;
- Коріандр мелений — ½ ч. л;
- Томати у власному соку — 400 гр;
- Сметана — 200 гр;
- Соняшникова олія — 2-3 ст. л;
- Сіль і перець до смаку.
Спосіб приготування:
Насамперед необхідно підготувати рис. Для цього 125 гр крупи промити холодною водою в співвідношенні 1 до 2. Злегка підсолити та варити 5 хвилин під закритою кришкою, потім зняти з вогню та поставити на 15 хвилин, щоб рис "дійшов".
Фарш на голубці можна купити як готовий, так і зробити вдома з м'яса одного або кількох видів, перемоловши його на м'ясорубці.
Цибулину нарізати дрібними кубиками, а моркву натерти на великій тертці, половину капусти дрібно нарізати ножем. Розтопити 50-70 гр вершкового масла на сковороді та припустити цибулю до м'якості й прозорості. Додати в сковороду моркву й тушкувати 3 хвилини. Всипати нашатковану капусту й тушкувати до м'якості капусти протягом 5-7 хвилин. Це забезпечить голубцям ніжність і соковитість. Посолити й поперчити до смаку.
У великій посудині змішати рис, що остигнув, фарш і засмажку, додати в суміш ½ ч. л. меленого коріандру. Далі все необхідно ретельно перемішати та сформувати невеликі ледачі голубці у формі довгастих котлет або іншої конфігурації.
Керамічну форму для запікання змастити 2-3 ст. л. соняшникової олії та викласти ліниві голубці в один шар. При цьому необхідно міцно притискати їх один до одного, тому що голубці будуть смажитися, і відстань між ними значно збільшиться.
Для соусу потрібно попередньо змішати нарізані томати у власному соку (400 г) і 200 г сметани. Додати сіль і перець, добре перемішати. Отриманою сумішшю залити форму з лінивими голубцями та запікати в духовці за 180 градусів протягом 45-50 хвилин.
Нагадаємо найкращі рецепти м'яса на мангалі, а також як приготувати салат, який допоможе скинути зайві кілограми.