М'ясо на мангалі. Найсмачніші рецепти травня 2022

Приготоване на решітці м'ясо виходить смачним, ароматним і з апетитною скоринкою.

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Травень і літо, що наступає за ним, — час відпочинку на природі з наметами, багаттям і, звичайно ж, їжею, приготовленою на відкритому вогні. Фокус зібрав найкращі рецепти м'яса на грилі, які, сподіваємося, припадуть до смаку якщо не всім, то більшості.

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Шашлик із курки в соєвому соусі

Складові:

Курячі стегенця — 4 шт;

Соєвий соус — 50 мл;

Каррі — 2 ч. л.

Каррі та соус добре змішати. Це буде маринад. Помістити в нього цілі курячі стегенця або розрізані на гомілки та стегна. Для маринування достатньо близько 30 хвилин, але можна й довше. Закріпити курячі стегенця в решітці для гриля та готувати їх над вугіллям.

Щоб м'ясо не пересохло, не згоріло та при цьому добре повністю просмажилося, потрібно постійно перевертати решутку то однією, то іншою стороною. При проколі готових курячих стегенець виділяється прозорий сік без крові.

Шашлик із курки з оцтом

Складові:

Куряче стегно — 700 гр;

Куряче крило — 500 гр;

Олія оливкова Extra Virgin — 4 ст. л.;

Паприка солодка мелена — 4 ч. л.;

Перець чорний мелений — 3 щіпки;

Цукор коричневий — 4 ч. л.;

Сіль — 3 щіпки;

Оцет столовий 9% — 3 ст. л.;

Часник — 4 зубчики.

Зазначимо, що для цієї страви можна взяти будь-яку частину курки загальною вагою 1-1,2 кг. Спершу потрібно приготувати маринад: змішати 1 ст. л. паприки, 3 ст. л. оцту, 4 ст. л. оливкової олії, 2 ч. л. коричневого цукру, видавити часник через прес і додати по 3-4 щіпки солі та чорного меленого перцю. Курку добре помити, обсушити та залити маринадом, а потім поставити в холодильник на ніч.

Наступного дня викласти курку на решітку та готувати 25-45 хвилин на вогні, постійно перевертаючи. Готове м'ясо подавати з овочами чи гарніром.

Свинячі реберця на мангалі

Складові:

Свинячі ребра — 2,5 кг;

Кетчуп — 1 склянка;

Гранатовий сік — 0,5 склянки;

Винний оцет — 2 ст. л.;

Мед — 2 ст. л.;

Рослинна олія — 4 ст. л.;

Сіль, часник, спеції до смаку.

Реберця очистити, нарізати порційними шматками. З решти інгредієнтів приготувати маринад і залити ним м'ясо щонайменше на три години, а ще краще — на всю ніч. Готувати на решітці близько пів години, перевертаючи, щоб м'ясо поступово прожарилося з обох боків.

Стейк на мангалі, маринований у томаті

Складові:

Свиняча відбивна на ребре (корейка) — 1,6 кг;

Сік томатний — 600 мл;

Перець чорний мелений — 4 щіпки;

Орегано сухе — 2 ч. л;

Чебрець (чебрець) сухий — 2 ч. л;

Сіль — 4 щіпки.

М'ясо добре помити, обсушити й нарізати на шматки товщиною приблизно 1,5 см і так, щоб у кожного шматка була кісточка ребра. Кожен шматок натерти з двох боків спеціями: чебрецем, орегано, чорним меленим перцем і сіллю. Щільно покласти м'ясо в каструлю. Залити томатним соком, додати ще щіпку солі та залишити маринуватися при кімнатній температурі на 2-3 години. Потім стейки викласти на решітку та помістити на розігрітий мангал.

Готувати м'ясо, періодично перевертаючи решітку, щоб досягти рівномірності приготування.

Смажити до рум'яного кольору. Готовність перевіряти ножем, якщо розрізане м'ясо всередині біле, то стейки готові. Подавати стейки зі свіжими овочами й улюбленими соусами.

Свиняча м'якоть із м'ятою та лимоном, обсмажена на решітці

Складові:

Свиняча вирізка — 500 гр;

Цибуля ріпчаста — 1 шт;

Перець червоний мелений — 2 щіпки;

Половинка лимона;

М'ята суха — 2 щіпки;

Сіль — 3 щіпки.

М'ясо нарізати тонкими шматочками. Далі потрібно приготувати маринад. У каструлю скласти м'ясо, м'яту, сіль і перець червоний мелений за смаком. Лимон нарізати кільцями, потім віджати його. Перемішати вміст. Залишити на 12 годин у прохолодному місці.

Підготувати мангал, розжарити деревне вугілля. Викласти свинину на решітку, закрити. Цибулю та лимон прибрати.

Обсмажувати з обох боків, загалом 15 хвилин, періодично збризкуючи водою. Також можна приготувати помідори на решітці.

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