Мясо на мангале. Самые вкусные рецепты мая 2022
Приготовленное на решетке мясо получается вкусным, ароматным и с аппетитной корочкой.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Май и следующее за ним лето – время отдыха на природе с палатками, костром и, конечно же, едой, приготовленной на открытом огне. Фокус собрал лучшие рецепты мяса на гриле, которые, надеемся, придутся по вкусу если не всем, то большинству.
Шашлык из курицы в соевом соусе
Ингредиенты:
- Куриные окорочка – 4 шт;
- Соевый соус – 50 мл;
- Карри – 2 ч. л.
Карри и соус хорошо смешать. Это будет маринад. Поместить в него целые куриные окорочка или разрезанные на голени и бедра. Для маринования достаточно около 30 минут, но можно и дольше. Закрепить куриные окорочка в решетке для гриля и готовить их над углями.
Чтобы мясо не пересохло, не сгорело и при этом хорошо полностью прожарилось, нужно постоянно переворачивать решетку то одной, то другой стороной. При проколе готовых куриных окорочков выделяется прозрачный сок без крови.
Шашлык из курицы с уксусом
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 700 гр;
- Куриное крыло – 500 гр;
- Масло оливковое Extra Virgin – 4 ст. л;
- Паприка сладкая молотая – 4 ч. л;
- Перец черный молотый – 3 щепотки;
- Сахар коричневый – 4 ч. л;
- Соль – 3 щепотки;
- Уксус столовый 9% – 3 ст. л;
- Чеснок – 4 зубчика.
Отметим, что для этого блюда можно взять любую часть курицы общим весом 1-1,2 кг. Сначала нужно приготовить маринад: смешать 1 ст. л. паприки, 3 ст. л. уксуса, 4 ст. л. оливкового масла, 2 ч. л. коричневого сахара, выдавить чеснок через пресс и добавить по 3-4 щепотки соли и черного молотого перца. Курицу хорошо помыть, обсушить и залить маринадом, а затем поставить в холодильник на ночь.
На следующий день выложить курицу на решетку и готовить 25-45 минут на огне, постоянно переворачивая. Готовое мясо подавать с овощами или гарниром.
Свиные ребрышки на мангале
Ингредиенты:
- Свиные ребра – 2,5 кг;
- Кетчуп – 1 стакан;
- Гранатовый сок – 0,5 стакана;
- Винный уксус – 2 ст. л;
- Мед – 2 ст. л;
- Растительное масло – 4 ст. л;
- Соль, чеснок, специи по вкусу.
Ребрышки очистить, нарезать порционными кусками. Из остальных ингредиентов приготовить маринад и залить им мясо минимум на три часа, а еще лучше – на всю ночь. Готовить на решетке около получаса, переворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось с обеих сторон.
Стейк на мангале, маринованный в томате
Ингредиенты:
- Свиная отбивная на ребре (корейка) – 1,6 кг;
- Сок томатный – 600 мл;
- Перец черный молотый – 4 щепотки;
- Орегано сухой – 2 ч. л;
- Тимьян (чабрец) сухой – 2 ч. л;
- Соль – 4 щепотки.
Мясо хорошо помыть, обсушить и нарезать на куски толщиной приблизительно 1,5 см, и так чтобы у каждого куска была косточка ребра. Каждый кусок натереть с двух сторон специями: тимьяном, орегано, черным молотым перцем и солью. Плотно уложить мясо в кастрюлю. Залить томатным соком, добавить еще щепотку соли и оставить мариноваться при комнатной температуре на 2-3 часа. Затем стейки выложить на решетку и поместить на разогретый мангал.
Готовить мясо периодически переворачивая решетку, чтобы добиться равномерности приготовления.
Жарить до румяного цвета — готовность проверять ножом, если разрезанное мясо внутри белое, то стейки готовы. Подавать стейки со свежими овощами и любимыми соусами.
Свиная мякоть с мятой и лимоном, обжаренная на решетке
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 500 гр;
- Лук репчатый – 1 шт;
- Перец красный молотый – 2 щепотки;
- Половинка лимона;
- Мята сухая – 2 щепотки;
- Соль – 3 щепотки.
Мясо нарезать тонкими кусочками. Далее необходимо приготовить маринад. В кастрюлю сложить мясо, мяту, соль и перец красный молотый по вкусу. Лимон нарезать кольцами, а затем отжать его. Перемешать содержимое. Оставить на 12 часов в прохладном месте.
Подготовить мангал, раскалить древесный уголь. Выложить свинину на решетку, закрыть. Лук и лимон убрать.
Обжаривать с обеих сторон, в общем минут 15, периодически сбрызгивая водой. Так же можно приготовить помидоры на решетке.
Напомним, как приготовить нежнейшие куриные крылышки на открытом огне.