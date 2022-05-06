Мясо на мангале. Самые вкусные рецепты мая 2022

Приготовленное на решетке мясо получается вкусным, ароматным и с аппетитной корочкой.

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Май и следующее за ним лето – время отдыха на природе с палатками, костром и, конечно же, едой, приготовленной на открытом огне. Фокус собрал лучшие рецепты мяса на гриле, которые, надеемся, придутся по вкусу если не всем, то большинству.

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Шашлык из курицы в соевом соусе

Ингредиенты:

Куриные окорочка – 4 шт;

Соевый соус – 50 мл;

Карри – 2 ч. л.

Карри и соус хорошо смешать. Это будет маринад. Поместить в него целые куриные окорочка или разрезанные на голени и бедра. Для маринования достаточно около 30 минут, но можно и дольше. Закрепить куриные окорочка в решетке для гриля и готовить их над углями.

Чтобы мясо не пересохло, не сгорело и при этом хорошо полностью прожарилось, нужно постоянно переворачивать решетку то одной, то другой стороной. При проколе готовых куриных окорочков выделяется прозрачный сок без крови.

Шашлык из курицы с уксусом

Ингредиенты:

Куриное бедро – 700 гр;

Куриное крыло – 500 гр;

Масло оливковое Extra Virgin – 4 ст. л;

Паприка сладкая молотая – 4 ч. л;

Перец черный молотый – 3 щепотки;

Сахар коричневый – 4 ч. л;

Соль – 3 щепотки;

Уксус столовый 9% – 3 ст. л;

Чеснок – 4 зубчика.

Отметим, что для этого блюда можно взять любую часть курицы общим весом 1-1,2 кг. Сначала нужно приготовить маринад: смешать 1 ст. л. паприки, 3 ст. л. уксуса, 4 ст. л. оливкового масла, 2 ч. л. коричневого сахара, выдавить чеснок через пресс и добавить по 3-4 щепотки соли и черного молотого перца. Курицу хорошо помыть, обсушить и залить маринадом, а затем поставить в холодильник на ночь.

На следующий день выложить курицу на решетку и готовить 25-45 минут на огне, постоянно переворачивая. Готовое мясо подавать с овощами или гарниром.

Свиные ребрышки на мангале

Ингредиенты:

Свиные ребра – 2,5 кг;

Кетчуп – 1 стакан;

Гранатовый сок – 0,5 стакана;

Винный уксус – 2 ст. л;

Мед – 2 ст. л;

Растительное масло – 4 ст. л;

Соль, чеснок, специи по вкусу.

Ребрышки очистить, нарезать порционными кусками. Из остальных ингредиентов приготовить маринад и залить им мясо минимум на три часа, а еще лучше – на всю ночь. Готовить на решетке около получаса, переворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось с обеих сторон.

Стейк на мангале, маринованный в томате

Ингредиенты:

Свиная отбивная на ребре (корейка) – 1,6 кг;

Сок томатный – 600 мл;

Перец черный молотый – 4 щепотки;

Орегано сухой – 2 ч. л;

Тимьян (чабрец) сухой – 2 ч. л;

Соль – 4 щепотки.

Мясо хорошо помыть, обсушить и нарезать на куски толщиной приблизительно 1,5 см, и так чтобы у каждого куска была косточка ребра. Каждый кусок натереть с двух сторон специями: тимьяном, орегано, черным молотым перцем и солью. Плотно уложить мясо в кастрюлю. Залить томатным соком, добавить еще щепотку соли и оставить мариноваться при комнатной температуре на 2-3 часа. Затем стейки выложить на решетку и поместить на разогретый мангал.

Готовить мясо периодически переворачивая решетку, чтобы добиться равномерности приготовления.

Жарить до румяного цвета — готовность проверять ножом, если разрезанное мясо внутри белое, то стейки готовы. Подавать стейки со свежими овощами и любимыми соусами.

Свиная мякоть с мятой и лимоном, обжаренная на решетке

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 500 гр;

Лук репчатый – 1 шт;

Перец красный молотый – 2 щепотки;

Половинка лимона;

Мята сухая – 2 щепотки;

Соль – 3 щепотки.

Мясо нарезать тонкими кусочками. Далее необходимо приготовить маринад. В кастрюлю сложить мясо, мяту, соль и перец красный молотый по вкусу. Лимон нарезать кольцами, а затем отжать его. Перемешать содержимое. Оставить на 12 часов в прохладном месте.

Подготовить мангал, раскалить древесный уголь. Выложить свинину на решетку, закрыть. Лук и лимон убрать.

Обжаривать с обеих сторон, в общем минут 15, периодически сбрызгивая водой. Так же можно приготовить помидоры на решетке.

Напомним, как приготовить нежнейшие куриные крылышки на открытом огне.