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Рецепт сочной курочки на гриле по рецепту Евгения Клопотенко

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Курица, шашлык, Клопотенко
Фото: Євген Клопотенко | Куриные крылышки на гриле по рецепту Евгения Клопотенко

Готовим куриные крылышки в апельсиново-медовом маринаде на гриле и сочный шашлык из курицы в маринаде из йогурта.

Несмотря на тяжелые военные события последних месяцев, многие украинцы продолжают жить, собираться по возможности семьями и готовить вкусную еду. Погода в последнее время радует теплом, а значит самое время опробовать простые рецепты сочного мяса на гриле. Предлагаем приготовить вкусные куриные крылышки, а также сочный куриный шашлык в йогурте по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Куриные крылышки на гриле

Для приготовления куриных крылышек в маринаде нам понадобится:

  • 800 г куриных крыльев
  • 1 ст. л. горчицы (в зернах)
  • 1 ст. л. меда
  • 1 апельсин
  • по вкусу соль, перец

Пошаговый рецепт:

  • Кладем куриные крылышки в миску и добавляем к ним мед, горчицу, соль по вкусу, апельсиновый сок, предварительно разрезав фрукт на две половинки, чтобы было удобно выжимать сок. Перемешиваем.
  • Кладем замаринованные крылышки на открытый гриль. Если готовите дома, запекайте крылышки в духовке в режиме гриля.
  • Жарим крылышки в течение 20-25 минут, переворачивая их с одной стороны на другую каждые 3 минуты. Приятного аппетита.

Шашлык из курицы в маринаде из йогурта

Для шашлыка нам понадобится:

  • 800 г курицы (филе из грудки или бедра)
  • 100 г натурального йогурта
  • 5 г цедры апельсина
  • 1 щепотка перца чили (хлопья)
  • 2 щепотки паприки (молотой)
  • соль по вкусу

Пошаговый рецепт

  • Берем мясо с куриных бедер — это лучший из возможных вариантов, но если у вас нет времени отделять мясо от кости, возьмите куриное филе. Моем, зачищаем от жира и пленок, режем небольшими кусочками. Добавляем соль, перец чили и паприку.
  • Кладем мясо в миску, добавляем йогурт и апельсиновую цедру. Оставляем в прохладном месте на 10 минут.
  • Нанизываем мясо на шампуры и жарим на мангале в течение 5-7 минут, постоянно переворачивая.
  • Наслаждаемся результатом!

Фокус ранее рассказывал о том, как приготовить нежное куриное филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном. А также рецепт вкуснейшего маринада для сочного шашлыка из свинины.