Рецепт сочной курочки на гриле по рецепту Евгения Клопотенко

Готовим куриные крылышки в апельсиново-медовом маринаде на гриле и сочный шашлык из курицы в маринаде из йогурта.

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Несмотря на тяжелые военные события последних месяцев, многие украинцы продолжают жить, собираться по возможности семьями и готовить вкусную еду. Погода в последнее время радует теплом, а значит самое время опробовать простые рецепты сочного мяса на гриле. Предлагаем приготовить вкусные куриные крылышки, а также сочный куриный шашлык в йогурте по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

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Куриные крылышки на гриле

Для приготовления куриных крылышек в маринаде нам понадобится:

800 г куриных крыльев

1 ст. л. горчицы (в зернах)

1 ст. л. меда

1 апельсин

по вкусу соль, перец

Пошаговый рецепт:

Кладем куриные крылышки в миску и добавляем к ним мед, горчицу, соль по вкусу, апельсиновый сок, предварительно разрезав фрукт на две половинки, чтобы было удобно выжимать сок. Перемешиваем.

Кладем замаринованные крылышки на открытый гриль. Если готовите дома, запекайте крылышки в духовке в режиме гриля.

Жарим крылышки в течение 20-25 минут, переворачивая их с одной стороны на другую каждые 3 минуты. Приятного аппетита.

Шашлык из курицы в маринаде из йогурта

Для шашлыка нам понадобится:

800 г курицы (филе из грудки или бедра)

100 г натурального йогурта

5 г цедры апельсина

1 щепотка перца чили (хлопья)

2 щепотки паприки (молотой)

соль по вкусу

Пошаговый рецепт

Берем мясо с куриных бедер — это лучший из возможных вариантов, но если у вас нет времени отделять мясо от кости, возьмите куриное филе. Моем, зачищаем от жира и пленок, режем небольшими кусочками. Добавляем соль, перец чили и паприку.

Кладем мясо в миску, добавляем йогурт и апельсиновую цедру. Оставляем в прохладном месте на 10 минут.

Нанизываем мясо на шампуры и жарим на мангале в течение 5-7 минут, постоянно переворачивая.

Наслаждаемся результатом!

Фокус ранее рассказывал о том, как приготовить нежное куриное филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном. А также рецепт вкуснейшего маринада для сочного шашлыка из свинины.