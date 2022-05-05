Рецепт сочной курочки на гриле по рецепту Евгения Клопотенко
Готовим куриные крылышки в апельсиново-медовом маринаде на гриле и сочный шашлык из курицы в маринаде из йогурта.
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Несмотря на тяжелые военные события последних месяцев, многие украинцы продолжают жить, собираться по возможности семьями и готовить вкусную еду. Погода в последнее время радует теплом, а значит самое время опробовать простые рецепты сочного мяса на гриле. Предлагаем приготовить вкусные куриные крылышки, а также сочный куриный шашлык в йогурте по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.
Куриные крылышки на гриле
Для приготовления куриных крылышек в маринаде нам понадобится:
- 800 г куриных крыльев
- 1 ст. л. горчицы (в зернах)
- 1 ст. л. меда
- 1 апельсин
- по вкусу соль, перец
Пошаговый рецепт:
- Кладем куриные крылышки в миску и добавляем к ним мед, горчицу, соль по вкусу, апельсиновый сок, предварительно разрезав фрукт на две половинки, чтобы было удобно выжимать сок. Перемешиваем.
- Кладем замаринованные крылышки на открытый гриль. Если готовите дома, запекайте крылышки в духовке в режиме гриля.
- Жарим крылышки в течение 20-25 минут, переворачивая их с одной стороны на другую каждые 3 минуты. Приятного аппетита.
Шашлык из курицы в маринаде из йогурта
Для шашлыка нам понадобится:
- 800 г курицы (филе из грудки или бедра)
- 100 г натурального йогурта
- 5 г цедры апельсина
- 1 щепотка перца чили (хлопья)
- 2 щепотки паприки (молотой)
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт
- Берем мясо с куриных бедер — это лучший из возможных вариантов, но если у вас нет времени отделять мясо от кости, возьмите куриное филе. Моем, зачищаем от жира и пленок, режем небольшими кусочками. Добавляем соль, перец чили и паприку.
- Кладем мясо в миску, добавляем йогурт и апельсиновую цедру. Оставляем в прохладном месте на 10 минут.
- Нанизываем мясо на шампуры и жарим на мангале в течение 5-7 минут, постоянно переворачивая.
- Наслаждаемся результатом!
Фокус ранее рассказывал о том, как приготовить нежное куриное филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном. А также рецепт вкуснейшего маринада для сочного шашлыка из свинины.