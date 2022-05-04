Рецепт вкуснейшего маринада для сочного шашлыка из свинины

Для приготовления понадобится минимум ингредиентов.

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Впереди майские выходные, на улице теплеет, и, несмотря на военные условия, многим хочется расслабиться и приготовить мясо на гриле. Мы нашли рецепт очень вкусного маринада для шашлыка, которым поделилась украинский блогер Alina FooDee. Благодаря луковому соку с перетертыми томатами, мясо станет мягким, а базилик выигрышно подчеркнет вкус свинины.

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Чтобы приготовить маринад для двух кг мяса, вам понадобится:

Помидоры — 300 г

Лук — 200 г

Базилик — 5 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — 1,5 ч. л. (по вкусу)

Перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте овощи. Помидоры помойте и протрите бумажным полотенцем, лук почистите. Берите для маринада именно помидоры, а не томатный сок, так как овощи дадут более кислый вкус, и мясо будет мягче.

Положите овощи в мясорубку целиком, резать лук кольцами не надо, так как в итоге нам нужно получить сок. Перекрутите. Добавьте специи по вкусу, оливковое масло, перемешайте.

Нарежьте мясо брусками, положите в маринад и оставьте минимум на два часа в холодильнике, можно на всю ночь.

Готовьте мясо на гриле и наслаждайтесь результатом.

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