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Рецепт вкуснейшего маринада для сочного шашлыка из свинины

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Шашлык, маринад
Фото: Instagram | Маринад из сока томатов и лука с добавлением специй сделает мясо сочным и мягким.

Для приготовления понадобится минимум ингредиентов.

Впереди майские выходные, на улице теплеет, и, несмотря на военные условия, многим хочется расслабиться и приготовить мясо на гриле. Мы нашли рецепт очень вкусного маринада для шашлыка, которым поделилась украинский блогер Alina FooDee. Благодаря луковому соку с перетертыми томатами, мясо станет мягким, а базилик выигрышно подчеркнет вкус свинины.

Чтобы приготовить маринад для двух кг мяса, вам понадобится:

  • Помидоры — 300 г
  • Лук — 200 г
  • Базилик — 5 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1,5 ч. л. (по вкусу)
  • Перец по вкусу

Пошаговый рецепт

  • Подготовьте овощи. Помидоры помойте и протрите бумажным полотенцем, лук почистите. Берите для маринада именно помидоры, а не томатный сок, так как овощи дадут более кислый вкус, и мясо будет мягче.
  • Положите овощи в мясорубку целиком, резать лук кольцами не надо, так как в итоге нам нужно получить сок. Перекрутите. Добавьте специи по вкусу, оливковое масло, перемешайте.
  • Нарежьте мясо брусками, положите в маринад и оставьте минимум на два часа в холодильнике, можно на всю ночь.
  • Готовьте мясо на гриле и наслаждайтесь результатом.

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