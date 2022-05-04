Рецепт найсмачнішого маринаду для соковитого шашлику зі свинини

Для приготування потрібно мінімум інгредієнтів.

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Попереду травневі вихідні, на вулиці теплішає, і, незважаючи на військові умови, багатьом хочеться розслабитися та приготувати м'ясо на грилі. Ми знайшли рецепт дуже смачного маринаду для шашлику, яким поділилася українська блогерка Alina FooDee. Завдяки цибульному соку з перетертими томатами м'ясо стане м'яким, а базилік виграшно підкреслить смак свинини.

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Щоб приготувати маринад для 2 кг м'яса, вам знадобиться:

Помідори — 300 г

Цибуля — 200 г

Базилік — 5 г

Оливкова олія — 2 ст. л.

Сіль – 1,5 ч. л. (до смаку)

Перець до смаку

Покроковий рецепт

Підготуйте овочі. Помідори помийте та протріть паперовим рушником, почистіть цибулю. Беріть для маринаду саме помідори, а не томатний сік, тому що овочі дадуть кисліший смак, і м'ясо буде м'якшим.

Покладіть овочі в м'ясорубку повністю, різати цибулю кільцями не треба, тому що в результаті нам потрібно отримати сік. Перекрутіть. Додайте спеції до смаку, оливкову олію, перемішайте.

Наріжте м'ясо шматками, покладіть у маринад і залиште щонайменше на дві години в холодильнику, можна на всю ніч.

Готуйте м'ясо на грилі та насолоджуйтесь результатом.

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