Кекси на сметані. Простий і смачний рецепт від Євгена Клопотенка

Український ресторатор Євген Клопотенко радить експериментувати з тістом.

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Кекси, мафіни, капкейки — усі ці модні страви можна приготувати вдома, навіть не будучи шеф-кухарем чи ресторатором.

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"Якщо маєте борошно, яйця та сметану, то зробіть кекси. Бо кекси — це про щось миле і тепле…. Бо навіщо вам зараз ще витрачати сили на те, щоб їжу вигадувати, коли всі рецепти вже є", — зазначає ресторатор Євген Клопотенко.

Для того, щоб приготувати кекси вдома, не треба бути шеф-кухарем, варто тільки знайти такі інгредієнти:

360 г борошна;

10 г розпушувача;

3 яйця;

200 г цукор;

10 г цукор ванільний;

1 склянка сметани (приблизно 250 г);

1 апельсин (цедра та сік);

за смаком сік лимону;

1 склянка цукрової пудри;

1 дрібка солі.

Для початку цукор розтирають (або збивають) з яйцями та ванільним цукром. На цьому етапі також додається дрібка солі. До речі, сіль варто додавати абсолютно до кожної страви, адже вона підкреслює всі інші смаки.

Добре розмішуємо всі додані раніше інгредієнти та додаємо сметану. Від неї буде більш пухка структура випічки.

Натираємо до вмісту апельсинову цедру.

Додаємо борошно та розпушувач. Усе це гарно перемішуємо.

Після цього заливаємо дві третіх форми для випікання кексів і відправляємо їх у духовку, яка вже розігріта на 180 градусів, на 20-25 хвилин.

Поки кекси випікаються, робимо глазур: беремо половинку апельсину і вичавлюємо його сік до цукрової пудри. Це базовий спосіб приготування глазурі, його можна використовувати і під час випікання пасок на Великдень.

[ + – ] Рецепт кексів від ресторатора Євгена Клопотенка

Перевірити кекси на готовність можна за допомогою зубочисток або просто рукою. Вони мають бути пружні, а всередині не має бути сирого тіста.

Покриваємо кекси цукровою глазур'ю і тепер вони готові до вживання.

[ + – ] Рецепт кексів від Євгена Клопотенка

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