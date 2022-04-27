Мінімум продуктів. Рецепт найсмачніших курячих ніжок від Євгена Клопотенка

Дієтичне та поживне куряче м'ясо, запечене у вершках, стане окрасою будь-якого столу.

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Курячі гомілки — продукт, який користується підвищеним попитом у будь-яку пору року, оскільки з цього м'яса можна приготувати багато страв. Але найсмачніші курячі гомілки виходять у запеченому вигляді після обсмажування. Інгредієнтів для такого рецепту потрібно мінімум, а результат виходить чудовим. Як приготувати ідеальні курячі ніжки, розповів відомий український кулінар Євген Клопотенко.

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Інгредієнти:

гомілки курячі — 6 шт;

цибуля — 2 головки;

чебрець — 2 гілочки;

часник — 3 зубчики;

олія — 3 ст. л;

вершки (33%) — 250 мл;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

З гомілок зняти шкірку й обсмажити на 1 ст. л олії до золотистої скоринки з усіх боків без солі та перцю. Потім перекласти їх у форму для запікання і там посолити.

Цибулю нарізати середніми кубиками. На ту ж сковороду, де смажилися гомілки, додати ще ложку олії і на середньому вогні обсмажити цибулю з двома розчавленими зубчиками часнику доти, доки цибуля не стане м'якою. У процесі смаження в масу додати дрібку солі.

Потім усе це перекласти у форму, де вже складені гомілки, рівномірно розподілити і додати дві гілочки чебрецю. Залити все вершками, додати дрібку солі та перець за смаком. Запікати усе 45 хвилин за температури 180 градусів.

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