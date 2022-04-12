Топ-3 "бандерівські" борщі. Найкращі рецепти від Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко об'їздив всю Україну в пошуках ідеального рецепту борщу та дійшов несподіваного висновку.

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Борщ — одна з найвідоміших і найулюбленіших страв української кухні, незважаючи на спроби Росії "привласнити" її собі. Фокус вирішив зібрати найцікавіші рецепти борщу у виконанні відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, якими він із задоволенням ділиться на своєму сайті.

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Зазначимо, що Клопотенко знає безліч способів приготування борщу, оскільки вивчав досвід господарок у різних куточках України. Він дійшов висновку, що не існує класичного рецепту борщу, оскільки в кожному місті та селі з тих самих інгредієнтів його готують зовсім по-різному.

Секрети ідеального борщу

Бульйон. Це основа борщу і може бути будь-яким — м'ясним, овочевим і навіть рибним. Головна умова — щоб був насиченим.

Буряк. Овочі можна запікати в духовці, а потім натирати і додавати в засмажку. Можна варити і навіть готувати на вугіллі. Останній варіант вийде дуже запашним. Візьміть буряк, помийте і загорніть у фольгу кілька разів і покладіть на вугіллі. Періодично перевертайте та готуйте протягом 30-40 хвилин. І це не все. З буряка можна приготувати фреш або зварити буряк і на цій воді приготувати борщ.

Спеції. Класичний варіант спецій для борщу — сіль, лавровий лист, запашний перець і чорний мелений перець. Але борщ — це ароматна страва, тому можна експериментувати, додаючи перець чилі, копчену паприку, трохи чебрецю та розмарину.

Сімейний рецепт борщу Євгена Клопотенка з квашеними томатами та кропивою

Інгредієнти:

свинячі ребра — 300 г;

квашені помідори — 3 шт.;

картопля — 2 шт.;

буряк — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

запашний перець — 3 горошини;

лавровий лист — 2 шт.;

капуста — ¼ качана;

томатна паста — 1 ст. л.;

приправа до м'яса — 1 ч. л.;

квасоля — ½ склянки;

олія — 2 ст. л.;

кропива — пучок;

часник — 3 зубчики;

сіль, цукор і перець за смаком;

вода — 3 літри;

сметана для подачі на смак.

Приготування:

Взяти 300 г свинячих ребер, помити, зачистити від зайвих плівок і нарізати сегментами по одному або два ребра. Покласти їх у каструлю з водою, додати 3 горошини запашного перцю і 2 лаврові листки. Приготувати бульйон на тихому вогні протягом 30 хвилин.

Потім одну моркву, часник, цибулю і буряк помити й очистити. Цибулю нарізати середніми кубиками, моркву натерти на великій тертці, часник роздавити лезом ножа. У розігріту сковороду налити соняшникову олію і додати моркву та цибулю. Смажити на середньому вогні протягом 5 хвилин.

Буряк натерти на великій тертці та додати до засмажки. Посипати 1 ч. л. приправи до м'яса, готувати ще 3 хвилини. Потім у засмажку додати 1 ст. л. томатної пасти та 2 половники бульйону. Тушкувати овочі ще 5 хвилин.

Взяти дві картоплини, очистити та нарізати кубиками середнього розміру. Додати до бульйону. Перекласти засмажку в каструлю до бульйону.

¼ качана капусти нашаткувати і додати до борщу. Варити ще 5 хвилин. Додати ½ склянки попередньо вареної квасолі.

Посолити і поперчити до смаку. Наприкінці приготування взяти 3 квашені томати і видавити їх у борщ, додати нарізаний пучок кропиви. Проварити ще 5 хвилин і подавати до столу зі сметаною.

Український борщ на свинячих ребрах

Інгредієнти:

свинячі ребра — 400-500 г.;

буряк — 2 шт;

томат — 2 шт.;

корінь селери — ¼ шт.;

капуста — ¼ качана;

картопля — 3-4 шт.;

морква — 1-2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

копчена груша — 1-2 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

запашний перець — 3 горошини;

часник — 1 головка;

солодкий перець — 1 шт.;

томатний сік — 200 мл;

вершкове масло — 30 г.;

томатна паста — 2 ст. л.;

вода — 3 літри;

сіль за смаком.

Приготування:

Духовку розігріти до 200 градусів і запікати свинячі ребра протягом 30 хвилин до золотистої скоринки. Корінь селери (¼ шт.) промити та нарізати довільними шматками, чистити її не треба. Моркву (1-2 шт.) нарізати такими ж шматками, як і селеру. Запечені ребра перекласти в каструлю та залити 3 літрами води, додати порізані селеру та моркву, половину нечищеної цибулини, довести до кипіння та варити на середньому вогні 30 хвилин.

Приготувати засмажку: солодкий перець (1 шт.) порізати невеликим кубиком, томати (2 шт.) та цибулю (другу половину) порізати дрібними кубиками.

Обсмажити овочі на сковороді з 30 г вершкового масла, поки вони не стануть м'якими. Додати 200 мл томатного соку та 2 ст. л. томатної пасти, тушкувати ще 5-7 хвилин. Потім додати один буряк, натертий на великій тертці, тушкувати ще 3-4 хвилини.

З іншого буряка вичавити сік на соковижималці або просто натерти буряк на дрібну тертку. Додати буряк у каструлю, а разом із ним 3 горошини запашного перцю, 2 лаврові листки і сіль за смаком.

Нарізати 3-4 картоплини зручними кубиками та додати в каструлю. Перекласти готову засмажку в каструлю з бульйоном. Головку часника розрізати навпіл і додати в каструлю. За бажанням можна додати до борщу консервовану квасолю за смаком.

Капусту (¼ качана) нашаткувати і відставити. Вона додається до борщу наприкінці приготування.

Додайте до борщу копчені або в'ялені груші (1-2 шт.). Вони додадуть йому приємного смаку диму.

Наприкінці приготування додати в каструлю нашатковану капусту і через 5 хвилин зняти борщ із плити. Дати йому настоятися щонайменше 30 хвилин. Подавати борщ зі сметаною і подрібненою зеленню кропу. Зберігати борщ у холодильнику.

Поліський пісний борщ

Інгредієнти:

буряк середнього розміру — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

картопля — 3-4 шт;

половина солодкого перцю;

половина моркви;

томатна паста — 2 ст. л;

квашена капуста із розсолом — 200 гр;

мед — 1-2 ст. л;

соняшникова олія — 1 ст. л;

сіль та перець за смаком.

Приготування:

Приготувати бульйон на буряку. Для цього потрібно почистити буряк, розрізати навпіл, залити водою і варити 40 хвилин до готовності. Додати у відвар 1/2 цибулини і варити далі.

Взяти 3-4 картоплини, нарізати дрібним кубиком і відправити до бурякового бульйону.

Половину моркви нарізати соломкою і додати в каструлю до бульйону. Нехай усе продовжує варитися.

Приготувати засмажку. Для цього ½ солодкого перцю і другу половину цибулини нарізати кубиком і протушкувати на сковороді з 1 ст. л. соняшникової олії протягом 3-5 хвилин. Додати 2 ст. л. томатної пасти та протушкувати ще 2-3 хвилини.

Дістати з бульйону буряк, дати йому трохи охолонути і нарізати шматочками. Вона дуже гаряча, тому треба нарізати дуже обережно, щоб не обпектися. Потім відправити нарізані буряки назад у бульйон і туди ж — засмажку.

Якщо всі овочі готові, то додати до борщу 200 г квашеної капусти з розсолом. Проварити 3 хвилини, додати сіль, перець і мед — усі інгредієнти за смаком.

Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся та наситився ароматами. А можна відправити в духовку з температурою 180 градусів, щоб протомився протягом 15-20 хвилин. Подавати можна відразу гарячим.

На додаток до матеріалу пропонуємо переглянути рецепти борщів, зібраних Євгеном Клопотенком під час його дослідницької експедиції по регіонах України.

[ + – ] Український холодний борщ

[ + – ] Одеський борщ

[ + – ] Рибний борщ

[ + – ] Полтавський борщ

[ + – ] Бограч – закарпатський борщ

Нагадаємо, Євген Клопотенко увійшов до рейтингу найзавидніших наречених України.