Топ-3 "бандерівські" борщі. Найкращі рецепти від Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко об'їздив всю Україну в пошуках ідеального рецепту борщу та дійшов несподіваного висновку.
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Борщ — одна з найвідоміших і найулюбленіших страв української кухні, незважаючи на спроби Росії "привласнити" її собі. Фокус вирішив зібрати найцікавіші рецепти борщу у виконанні відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, якими він із задоволенням ділиться на своєму сайті.
Зазначимо, що Клопотенко знає безліч способів приготування борщу, оскільки вивчав досвід господарок у різних куточках України. Він дійшов висновку, що не існує класичного рецепту борщу, оскільки в кожному місті та селі з тих самих інгредієнтів його готують зовсім по-різному.
Секрети ідеального борщу
Бульйон. Це основа борщу і може бути будь-яким — м'ясним, овочевим і навіть рибним. Головна умова — щоб був насиченим.
Буряк. Овочі можна запікати в духовці, а потім натирати і додавати в засмажку. Можна варити і навіть готувати на вугіллі. Останній варіант вийде дуже запашним. Візьміть буряк, помийте і загорніть у фольгу кілька разів і покладіть на вугіллі. Періодично перевертайте та готуйте протягом 30-40 хвилин. І це не все. З буряка можна приготувати фреш або зварити буряк і на цій воді приготувати борщ.
Спеції. Класичний варіант спецій для борщу — сіль, лавровий лист, запашний перець і чорний мелений перець. Але борщ — це ароматна страва, тому можна експериментувати, додаючи перець чилі, копчену паприку, трохи чебрецю та розмарину.
Сімейний рецепт борщу Євгена Клопотенка з квашеними томатами та кропивою
Інгредієнти:
- свинячі ребра — 300 г;
- квашені помідори — 3 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- буряк — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- запашний перець — 3 горошини;
- лавровий лист — 2 шт.;
- капуста — ¼ качана;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- приправа до м'яса — 1 ч. л.;
- квасоля — ½ склянки;
- олія — 2 ст. л.;
- кропива — пучок;
- часник — 3 зубчики;
- сіль, цукор і перець за смаком;
- вода — 3 літри;
- сметана для подачі на смак.
Приготування:
Взяти 300 г свинячих ребер, помити, зачистити від зайвих плівок і нарізати сегментами по одному або два ребра. Покласти їх у каструлю з водою, додати 3 горошини запашного перцю і 2 лаврові листки. Приготувати бульйон на тихому вогні протягом 30 хвилин.
Потім одну моркву, часник, цибулю і буряк помити й очистити. Цибулю нарізати середніми кубиками, моркву натерти на великій тертці, часник роздавити лезом ножа. У розігріту сковороду налити соняшникову олію і додати моркву та цибулю. Смажити на середньому вогні протягом 5 хвилин.
Буряк натерти на великій тертці та додати до засмажки. Посипати 1 ч. л. приправи до м'яса, готувати ще 3 хвилини. Потім у засмажку додати 1 ст. л. томатної пасти та 2 половники бульйону. Тушкувати овочі ще 5 хвилин.
Взяти дві картоплини, очистити та нарізати кубиками середнього розміру. Додати до бульйону. Перекласти засмажку в каструлю до бульйону.
¼ качана капусти нашаткувати і додати до борщу. Варити ще 5 хвилин. Додати ½ склянки попередньо вареної квасолі.
Посолити і поперчити до смаку. Наприкінці приготування взяти 3 квашені томати і видавити їх у борщ, додати нарізаний пучок кропиви. Проварити ще 5 хвилин і подавати до столу зі сметаною.
Український борщ на свинячих ребрах
Інгредієнти:
- свинячі ребра — 400-500 г.;
- буряк — 2 шт;
- томат — 2 шт.;
- корінь селери — ¼ шт.;
- капуста — ¼ качана;
- картопля — 3-4 шт.;
- морква — 1-2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- копчена груша — 1-2 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- запашний перець — 3 горошини;
- часник — 1 головка;
- солодкий перець — 1 шт.;
- томатний сік — 200 мл;
- вершкове масло — 30 г.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- вода — 3 літри;
- сіль за смаком.
Приготування:
Духовку розігріти до 200 градусів і запікати свинячі ребра протягом 30 хвилин до золотистої скоринки. Корінь селери (¼ шт.) промити та нарізати довільними шматками, чистити її не треба. Моркву (1-2 шт.) нарізати такими ж шматками, як і селеру. Запечені ребра перекласти в каструлю та залити 3 літрами води, додати порізані селеру та моркву, половину нечищеної цибулини, довести до кипіння та варити на середньому вогні 30 хвилин.
Приготувати засмажку: солодкий перець (1 шт.) порізати невеликим кубиком, томати (2 шт.) та цибулю (другу половину) порізати дрібними кубиками.
Обсмажити овочі на сковороді з 30 г вершкового масла, поки вони не стануть м'якими. Додати 200 мл томатного соку та 2 ст. л. томатної пасти, тушкувати ще 5-7 хвилин. Потім додати один буряк, натертий на великій тертці, тушкувати ще 3-4 хвилини.
З іншого буряка вичавити сік на соковижималці або просто натерти буряк на дрібну тертку. Додати буряк у каструлю, а разом із ним 3 горошини запашного перцю, 2 лаврові листки і сіль за смаком.
Нарізати 3-4 картоплини зручними кубиками та додати в каструлю. Перекласти готову засмажку в каструлю з бульйоном. Головку часника розрізати навпіл і додати в каструлю. За бажанням можна додати до борщу консервовану квасолю за смаком.
Капусту (¼ качана) нашаткувати і відставити. Вона додається до борщу наприкінці приготування.
Додайте до борщу копчені або в'ялені груші (1-2 шт.). Вони додадуть йому приємного смаку диму.
Наприкінці приготування додати в каструлю нашатковану капусту і через 5 хвилин зняти борщ із плити. Дати йому настоятися щонайменше 30 хвилин. Подавати борщ зі сметаною і подрібненою зеленню кропу. Зберігати борщ у холодильнику.
Поліський пісний борщ
Інгредієнти:
- буряк середнього розміру — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- картопля — 3-4 шт;
- половина солодкого перцю;
- половина моркви;
- томатна паста — 2 ст. л;
- квашена капуста із розсолом — 200 гр;
- мед — 1-2 ст. л;
- соняшникова олія — 1 ст. л;
- сіль та перець за смаком.
Приготування:
Приготувати бульйон на буряку. Для цього потрібно почистити буряк, розрізати навпіл, залити водою і варити 40 хвилин до готовності. Додати у відвар 1/2 цибулини і варити далі.
Взяти 3-4 картоплини, нарізати дрібним кубиком і відправити до бурякового бульйону.
Половину моркви нарізати соломкою і додати в каструлю до бульйону. Нехай усе продовжує варитися.
Приготувати засмажку. Для цього ½ солодкого перцю і другу половину цибулини нарізати кубиком і протушкувати на сковороді з 1 ст. л. соняшникової олії протягом 3-5 хвилин. Додати 2 ст. л. томатної пасти та протушкувати ще 2-3 хвилини.
Дістати з бульйону буряк, дати йому трохи охолонути і нарізати шматочками. Вона дуже гаряча, тому треба нарізати дуже обережно, щоб не обпектися. Потім відправити нарізані буряки назад у бульйон і туди ж — засмажку.
Якщо всі овочі готові, то додати до борщу 200 г квашеної капусти з розсолом. Проварити 3 хвилини, додати сіль, перець і мед — усі інгредієнти за смаком.
Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся та наситився ароматами. А можна відправити в духовку з температурою 180 градусів, щоб протомився протягом 15-20 хвилин. Подавати можна відразу гарячим.
На додаток до матеріалу пропонуємо переглянути рецепти борщів, зібраних Євгеном Клопотенком під час його дослідницької експедиції по регіонах України.
Нагадаємо, Євген Клопотенко увійшов до рейтингу найзавидніших наречених України.