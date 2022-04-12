Топ-3 "бандеровских" борща. Лучшие рецепты от Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко объездил всю Украину в поисках идеального рецепта борща и пришел к неожиданному выводу.

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Борщ – одно из самых известных и любимых блюд украинской кухни, несмотря на попытки России "присвоить" его себе. Фокус решил собрать самые интересные рецепты борща в исполнении известного шеф-повара Евгения Клопотенко, которыми он с удовольствием делится на своем сайте.

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Отметим, что Клопотенко знает множество способов приготовления борща, поскольку изучал опыт хозяек в самых разных уголках Украины. Он сделал вывод, что не существует классического рецепта борща, поскольку в каждом городе и селе из одних и тех же ингредиентов его готовят совершенно по-разному.

Секреты идеального борща

Бульон. Это основа борща и он может быть любым – мясным, овощным и даже рыбным. Главное условие – чтобы был насыщенным.

Свекла. Овощ можно запекать в духовке, а потом натирать и добавлять в зажарку. Можно варить и даже готовить на углях. Последний вариант получится очень ароматным. Возьмите свеклу, помойте и заверните в фольгу в несколько раз и положите на угли. Периодически переворачивайте и готовьте в течение 30-40 минут. И это не все. Из свеклы можно приготовить фреш или сварить свеклу и на этой воде приготовить борщ.

Специи. Классический вариант специй для борща – соль, лавровый лист, душистый перец и черный меленый перец. Но борщ – это ароматное блюдо, поэтому можно экспериментировать, добавляя перец чили, копченую паприку, немного тимьяна и розмарина.

Семейный рецепт борща Евгения Клопотенко с квашеными томатами и крапивой

Ингредиенты:

Свиные ребра – 300 гр;

Квашеные помидоры –3 квашеных томата;

Картофель – 2 шт;

Свекла – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Душистый перец – 3 горошины;

Лавровый лист – 2 шт;

Капуста – ¼ кочана;

Томатная паста – 1 ст. л;

Приправа к мясу – 1 ч.л;

Фасоль – ½ стак;

Масло – 2 ст.л;

Крапива – пучок;

Чеснок – 3 зубчика;

Соль, сахар и перец по вкусу;

Вода – 3 литра;

Сметана для подачи по вкусу.

Приготовление:

Взять 300 г свиных ребрышек, помойте, зачистить от лишних пленок и нарезать сегментами по одному или два ребра. Положить их в кастрюлю с водой, добавить 3 горошины душистого перца и 2 лавровых листа. Приготовить бульон на тихом огне в течение 30 минут.

Затем одну морковь, чеснок, лук и свеклу помыть и очистить. Лук нарезать средними кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок раздавить лезвием ножа. В разогретую сковороду налить подсолнечное масло и добавить морковь и лук. Жарить на среднем огне в течение 5 минут.

Свеклу натереть на крупной терке и добавить к зажарке. Посыпать 1 ч. л. приправы к мясу, готовить еще 3 минуты. Затем в зажарку добавить 1 ст. л. томатной пасты и 2 половника бульона. Тушить овощи еще 5 минут.

Взять две картофелины, очистить и нарезать кубиками среднего размера. Добавить в бульон. Переложить зажарку в кастрюлю к бульону.

¼ кочана капусты нашинковать и добавить к борщу. Варить еще 5 минут. Добавить ½ стакана предварительно отваренной фасоли.

Посолить и поперчить по вкусу. В конце приготовления взять 3 квашеных томата и выдавить их в борщ, добавить нарезанный пучок крапивы. Проварить еще 5 минут и подавать к столу со сметаной.

Украинский борщ на свиных ребрах

Ингредиенты

Свиные ребра – 400-500 гр;

Свекла – 2 шт;

Томат – 2 шт;

Корень сельдерея – ¼ шт;

Капуста – ¼ кочана;

Картофель – 3-4 шт;

Морковь – 1-2 шт;

Лук – 1 шт;

Копченая груша – 1-2 шт;

Лавровый лист – 2 шт;

Душистый перец – 3 горошины;

Чеснок – 1 головка;

Сладкий перец – 1 шт;

Томатный сок – 200 мл;

Сливочное масло – 30 гр;

Томатная паста – 2 ст.л;

Вода – 3 литра;

Соль по вкусу.

Приготовление

Духовку разогреть до 200 градусов и запекать свиные ребра в течение 30 минут до золотистой корочки. Корень сельдерея (¼ шт.) промыть и нарезать произвольными кусками, чистить его не надо. Морковь (1-2 шт.) порезать такими же кусками, как и сельдерей. Запеченные ребра переложить в кастрюлю и залить 3 литрами воды, добавить порезанные сельдерей и морковь, половину нечищеной луковицы, довести до кипения и варить на среднем огне 30 минут.

Приготовить зажарку: сладкий перец (1 шт.) порезать небольшим кубиком, томаты (2 шт.) и лук (вторую половину) порезать мелкими кубиками.

Обжарить овощи на сковороде с 30 г сливочного масла, пока они не станут мягкими. Добавить 200 мл томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушить еще 5-7 минут. Затем добавить одну свеклу, натертую на крупной терке, тушить еще 3-4 минуты.

С другой свеклы выжать сок на соковыжималке или просто натереть свеклу на мелкую терку. Добавить свеклу в кастрюлю, а вместе с ним 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу.

Нарезать 3-4 картофелины удобными кубиками и добавьте в кастрюлю. Переложить готовую зажарку в кастрюлю с бульоном. Головку чеснока разрезать пополам и тоже добавить в кастрюлю. По желанию можно добавить в борщ консервированную фасоль по вкусу.

Капусту (¼ кочана) нашинковать и отставить. Она добавляется в борщ в конце приготовления.

Добавьте в борщ копченые или вяленые груши (1-2 шт.). Они придадут ему приятный вкус дыма.

В конце приготовления добавить в кастрюлю нашинкованную капусту и через 5 минут снять борщ с плиты. Дать ему настояться не менее 30 минут. Подавать борщ со сметаной и измельченной зеленью укропа. Хранить борщ в холодильнике.

Полесский постный борщ

Ингредиенты:

Свекла среднего размера – 1 шт;

Репчатый лук – 1 шт;

Картофель – 3-4 шт;

Половина сладкого перца;

Половина морковки;

Томатная паста – 2 ст. л;

Квашеная капуста с рассолом – 200 гр;

Мед – 1-2 ст. л;

Подсолнечное масло – 1 ст. л;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Приготовить бульон на свекле. Для этого нужно почистить свеклу, разрезать ее пополам, залить водой и варить 40 минут до готовности. Добавить в отвар ½ луковицы и варить дальше.

Взять 3-4 картофелины, нарезать мелким кубиком и отправить к свекольному бульону.

Половину моркови нарезать соломкой и добавить в кастрюлю к бульону. Пусть все продолжает вариться.

Приготовить зажарку. Для этого ½ сладкого перца и вторую половину луковицы нарезать кубиком и припустить на сковороде с 1 ст. л. подсолнечного масла в течение 3-5 минут. Добавить 2 ст. л. томатной пасты и протушить еще 2-3 минуты.

Достать из бульона свеклу, дать ей немного остыть и нарезать произвольными кусочками. Она очень горячая, потому нарезать нужно очень аккуратно, чтобы не обжечься. Затем отправить нарезанную свеклу обратно в бульон и туда же – зажарку.

Если все овощи готовы, то добавить в борщ 200 г квашеной капусты с рассолом. Проварить 3 минуты, добавить соль, перец и мед – все ингредиенты по вкусу.

Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся и насытился ароматами. А можно отправить в духовку с температурой 180 градусов, чтобы протомился в течение 15-20 минут. Подавать можно сразу же горячим.

В дополнение к материалу предлагаем посмотреть рецепты борщей, собранных Евгением Клопотенко во время его исследовательской экспедиции по регионам Украины.

[ + – ] Украинский холодный борщ

[ + – ] Одесский борщ

[ + – ] Рыбный борщ

[ + – ] Полтавский борщ

[ + – ] Бограч – закарпатский борщ

Напомним, Евгений Клопотенко вошел в рейтинг самых завидных женихов Украины.