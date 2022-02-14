Рейтинг завидных женихов и невест Украины: шеф-повар Клопотенко рассказал об отношениях с женщинами

Завидный жених и соавтор нового школьного меню в Украине Евгений Клопотенко рассказал о своих интимных экспериментах и признался, что в его амурном портфолио сотня женщин.

35-летний звездный повар Евгений Клопотенко признался, что "развращен женским вниманием", и перестал считать женщин после 25-й. Подробнее об этом рассказала редакция Фокуса в Рейтинге завидных женихов и невест Украины-2022.

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Евгений Клопотенко — один из самых популярных кулинарных экспертов Украины. Шеф-повар, бизнесмен и телеведущий в одном лице популяризирует украинскую кухню на мировой культурной арене и ведет собственный кулинарный блог. В информационном поле Клопотенко приобрел популярность благодаря новому школьному меню, разработанному совместно с первой леди Украины Еленой Зеленской. У нововведения есть как поклонники, так и критики, протестующие против.

Сам Клопотенко признался, что у него нет времени на серьезные отношения из-за постоянной загруженности. При этом, по словам кулинара, он ведет активную сексуальную жизнь:

"Я развращен женским вниманием. Я холостяк и бабник", — заявил Евгений Клопотенко в одном из интервью.

Как поделился завидный жених, в его жизни было много женщин, а считать их он перестал после 25-й: цифра дошла до сотни девушек. Клопотенко рассказал о сексе на всех сидениях авто, в барах, лесу и даже в колодце. Кроме того, в его опыте - секс втроем и интим за деньги.

По словам директора проекта Клопотенко, доход медийного шеф-повара в 2021 году вырос на 38% по сравнению с 202 годом и составил 19 млн гривен. При этом, собственного жилья у Клопотенко нет — он арендует квартиру в столице за 60 тысяч гривен в месяц.

Напомним, ранее Фокус писал, что шеф-повар Клопотенко попал в громкий скандал из-за блюда с животным из Красной книги. Звездный повар рассказывал о блюдах из лося и бобра.