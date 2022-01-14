Меню Зеленской и Клопотенко для школьников: шеф-повар ответил на критику в сети

Петиция об отмене меню в детсадах не кстати, говорит эксперт, так как он его не создавал для дошкольных учреждений.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который вместе с первой леди Еленой Зеленской разрабатывал новое меню для учебных заведений, ответил на критику инициативы в соцсетях. Соответствующий пост он оставил у себя в Instagram.

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По его словам, за последние несколько дней он столкнулся адекватной критикой и "слепым хейтом", а также поддержкой, ботами и "реальным опытом тех, кто столкнулся со школьной едой на местах".

Отдельно Клопотенко акцентировал внимание на петицию, в которой призывают отказаться от якобы разработанным ним меню для детских садов.

"Появилась даже петиция за отмену меню от меня в садиках, которая имела бы право на существование, если бы не одно "но". Я не разрабатывал еще меню для детских садов", — сказал он.

Тем не менее шеф-повар и победитель кулинарного проекта "МастерШеф" поблагодарил каждого. Он считает, что благодаря подобной "волне разных мыслей" тема остается на устах граждан.

"Пока же мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И это естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно", — добавил Клопотенко.

Также он рассказал, что следующими шагами его и команды будут:

Обучение поваров

Обучение людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы

Ознакомление людей с основами здорового питания

Напомним, в обновленном школьном меню увеличили количество мяса и фруктов, а также количество позиций. А количество сахара, хлеба и жареного наоборот — уменьшили.

Также Фокус писал о том, чем кормили детей в школах до реформы.

Мы рассказывали, что многие родители украинских школьников раскритиковали новое меню в учебных учреждениях, разработанное Евгением Клопотенко и первой леди Еленой Зеленской.