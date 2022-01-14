Меню Зеленської та Клопотенка для школярів: шеф-кухар відповів на критику в мережі
Петиція про відміну меню в дитсадках не доречна, каже експерт, оскільки він його не створював для дошкільних закладів.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко, який разом із першою леді Оленою Зеленською розробляв нове меню для навчальних закладів, відповів на критику ініціативи в соцмережах. Відповідний пост він залишив у себе в Instagram.
За його словами, за останні кілька днів він зіткнувся з адекватною критикою та "сліпим хейтом", а також підтримкою, ботами та "реальним досвідом тих, хто зіткнувся зі шкільною їжею на місцях".
Окремо Клопотенко акцентував увагу на петиції, у якій закликають відмовитися від нібито розробленого ним меню для дитячих садків.
"З'явилася навіть петиція за відміну меню від мене в садках, яка мала б право на існування, якби не одне "але". Я не розробляв ще меню для дитячих садків", — сказав він.
Проте шеф-кухар і переможець кулінарного проєкту "МастерШеф" подякував кожному. Він вважає, що завдяки подібній "хвилі різних думок" тема залишається на вустах громадян.
"Поки ж ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І це природно, що воно скрипить, ламається, сипеться й дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, країна не має на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово", — додав Клопотенко.
Також він розповів, що наступними кроками його та команди будуть :
- Навчання кухарів
- Навчання людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми
- Ознайомлення людей із основами здорового харчування
Нагадаємо, в оновленому шкільному меню збільшили кількість м'яса та фруктів, а також кількість позицій. А кількість цукру, хліба та смаженого навпаки – зменшили.
Також Фокус писав про те, чим годували дітей у школах до реформи.
Ми розповідали, що багато батьків українських школярів розкритикували нове меню в навчальних закладах, розроблене Євгеном Клопотенком та першою леді Оленою Зеленською.