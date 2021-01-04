Елена Зеленская показала, как изменится питание в школьных столовых (инфографика)

Обновили санитарный регламент, гигиенические условия, меню и оборудование столовых в школах.

Раньше гигиенических требований к пищеблоку, персоналу и средствам транспортировки продуктов вообще не было, — сообщила жена президента на странице в Facebook.

В новых нормах увеличили количество мяса и фруктов в рационе, увеличили количество позиций в меню. Уменьшили количество сахара, хлеба и жаренного в обновленном меню.

Запретили:

Использование колбасных, сосисочных изделий и консервов;

Продажу кофе, энергетиков и кофейных напитков.

[ + – ] Источник: Фейсбук Зеленской [ + – ] Источник: Фейсбук Зеленской

В прошлом году впервые были выделены средства на обновление пищевых блоков, модернизацию провели в 1908 учебных заведениях.

По словам Елены Зеленской, новая методология закупок и система НАССР позволят усилить контроль качества. А также избежать поставки в школьные столовые некачественных продуктов.

За 2020 год удалось изменить законодательство в системе школьного питания. Утвердили обновленный санитарный регламент, внедрили гигиенические требования к пищеблокам, разработали методологию для закупок. Разработали методологию анализа опасных факторов и контроля в критических точках, подали на рассмотрение Кабмина новые нормы и порядок организации питания учеников.

"2021 год станет годом обновления меню в школах", — подытожила Зеленская.

Ранее в МОН отчитались о расходе средств на обновление пищевых блоков.