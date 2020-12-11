В МОН отчитались о расходе средств на обновление пищевых блоков в школах

Регионы использовали 67% выделенных средств на обновление пищеблоков, в областях продолжают воплощать меры по улучшению качества школьного питания.

Всего в государственном бюджете предусмотрено 400 млн гривен для ремонта и покупки оборудования для столовых в школах, сообщает пресс-центр Министерства образования и науки.

Сообщается, что по состоянию на 1 декабря лидерами по эффективности использования выделенных средств является: Тернопольская область – 97%, Сумская – 88,4% и Хмельницкая область с показателем 86,6%.

"Области продолжают паспортизацию пищеблоков школьных столовых, внедряют в учебные заведения необходимые процедуры для контроля качества питания в школах. Проводится информационно-разъяснительная работа, в частности по вопросу предостережения пищевых отравлений", — подытожил Шкарлет.

К примеру, в Киеве создана комиссия, которая выделила деньги для 1809 школьным столовым средства для проведения ремонта и покупки необходимого оборудования.

Также питанием школьников озаботилась первая леди Елена Зеленская. Она заявила, что теперь в школах не будут продаваться чипсы и сосиски.

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Напомним, что ранее в Минобразования сообщили о готовности к переходу на дистанционное обучение. Также стало известно о сумме финансирования министерства на следующий год.

Ранее Ляшко заявлял о внедрении в украинских школах нового санитарного регламента