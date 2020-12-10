С нового года в украинских школах внедрят новый санитарный регламент, – Ляшко

Минздрав четко выписал ряд требований к организации учебного процесса

С 1 января 2021 года в украинских школах начнет действовать новый санитарный регламент, разработанный Министерством здравоохранения, сообщил во время онлайн-брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Ляшко назвал ряд ключевых особенностей, прописанных в регламенте. Которые призваны существенно облегчить жизнь украинских школьников.

Так, ученики, проживающие в расстоянии более двух метров от общеобразовательного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза к нему.

Все сотрудники школ, начиная от педагогов и заканчивая персоналом, будут обязаны проходить профилактические медосмотры. В случае нарушения сроков их прохождения допускаться к школе и образовательному процессу они не будут.

Санитарный регламент четко запрещает аренду школ не под образовательные потребности, а также устанавливает требования к благоустройству территории и лиц, которые отвечают и следят за соблюдением этих норм.

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С нового года Минздрав разрешил использование в школах проводного и беспроводного подключения к Интернету. Кроме этого, выписаны новые требования к компьютерному оборудованию в классах, которые последний раз обновлялись в 20001 году.

"Если это ПК, то экран должен быть не меньше 15 дюймов. Если нет возможности использовать ПК, а используются ноутбуки, то разрешается, чтобы экран был 14 дюймов. Отдельно должны быть мышка и клавиатура", – подчеркнул главный санврач Украины.

Новый регламент предполагает обязательное оборудование во всех учебных заведениях теплых внутренних санитарных узлов. На сегодня, по словам Ляшко, каждая десятая школа в Украине имеет туалеты на улице, обрекая детей на возникновение урологических и мочеполовых проблем со здоровьем при низких температурах воздуха.

С нового года изменены подходы и в организации общественного питания. Например, большой упор делается в сторону здорового питания. Для продажи в школьных буфетах запрещены снеки, рыбные и мясные продукты промышленного производства, ряд сладостей.

Кроме того, есть требования к готовым блюдам для детей по содержанию соли, жиров, сахара. В ежедневном школьном рационе должны быть злаковые, овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты.

Впервые на нормативно-правововм уровне урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.

"Теперь если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра о том, что есть определенные диетические потребности, то владелец заведения обязан организовать отдельное питание именно для этого ребенка с учетом диетических потребностей", – отметил Ляшко.

Ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что сфера образования сегодня относительно готова к переводу на дистанционную форму обучения. Он подчеркнул, что организация дистанционного или смешанного формата обучения требует средств и желания руководителей учебных заведений к изменениям.