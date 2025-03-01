Снижение цен на лекарства: Ляшко объяснил, что будет с социальными программами (видео)

По словам главы Минздрава, в результате общения с регулятором национальные производители согласились снизить цену сразу на 30%.

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Виктор Ляшко, глава Минздрава заверил, что нет риска прекращения социальных программ по лекарствам. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Ляшко отметил, что была дискуссия с производителями, которые давать кредит-ноты или запускали пациентские программы в виде маркетинговой поддержки, и все необходимое урегулировали правительственными постановлениями.

"Все пациентские программы, которые работали до 1 марта, будут работать в дальнейшем. Никакого риска их исчезновения нет", — добавил он.

Ляшко отметил, что если и будет происходить какое-то исчезновение, то оно не связано с регуляциями, которые осуществляет правительство.

Также министр здравоохранения Украины отметил, что правительство вводит новую систему ценообразования на лекарства в Украине, которая будет включать референтные цены европейских стран и ограничения наценок. Отечественные производители уже согласились на снижение цен с 1 марта.

"По данным наших аналитиков, когда мы увидели, что украинцев покупают больше всего в упаковках украинского производителя и что больше всего по сумме средств. Украинские производители сказали, что на эти 100 препаратов готовы снизить сразу на 30% цену с 1 марта. Они проговорили с нами, как с регулятором, что они хотят от урегулирования нормативно-правовых законодательных актов в Украине, чтобы произошло и подписали декларацию, что они гарантируют снижение отпускных цен с 1 марта", — отметил глава Минздрава.

Правительство также вводит ряд дополнительных мер для регулирования цен. В частности, планируется установить наценку на все лекарственные средства, а не только на препараты из Национального перечня. Кроме того, будут запрещены маркетинговые платежи до внедрения системы референтных цен.

"То есть мы будем сравнивать цены на аналогичные лекарственные средства в странах Восточной Европы — мы уже промоделировали и определили около девяти стран, с которыми будем работать. Производитель должен задекларировать эту свою цену, но она не должна превышать референтную, которую мы установим. В случае, если будет превышаться референтная, мы это лекарственное средство не будем позволять реализовывать в наших аптеках, от него будет соответствующая также наценка начисляться. И это все приведет комплексно к еще большему удешевлению цен на лекарственные средства, поэтому работаем для того, чтобы украинцы были здоровыми, а в случае болезни могли получить те лекарства, которые помогут им в конкретный период", — подытожил министр.

Напомним, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко ранее предупреждал, что в больницах не имеют права брать плату за лекарства, рентген и компьютерную томографию, если больного госпитализировали с ОРВИ и COVID-19.