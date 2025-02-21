Плата за лекарства при ОРВИ и COVID: Минздрав призвал сообщать о нарушениях врачей (видео)

Все больницы обязаны иметь трехмесячный неснижаемый запас нужных лекарств по программе медицинских гарантий. Министр здравоохранения Виктор Ляшко призывает звонить на горячую линию и сообщать о нарушениях.

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Украинцы не должны платить за лекарства, рентген-снимки или компьютерную томографию (КТ) в случае госпитализации при заболеваниях ОРВИ и COVID-19. Об этом сказал в эфире единого телемарафона министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его утверждению, Минздрав через программу медицинских гарантий оплачивает всем больницам соответствующие пакеты медикаментов и услуг. Лекарства от гриппа и COVID-19 есть, обследование проводится тоже бесплатно.

"Отмечается готовность реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе и эпидемического характера. Мы обязали все больницы иметь трехмесячный неснижаемый запас всех нужных лекарств. По статистике и отчетам, все украинские больницы обеспечены медикаментами", — замечает министр.

В Минздраве ранее говорили, какие лекарства в Украине подешевеют на 30% с 1 марта. Фармкомпании снизят отпускные цены на 100 популярных медикаментов.

Ученые открыли три новые эффективные схемы лечения туберкулеза. Недавно разработанные лекарства позволяют уменьшить интенсивность приема и минимизировать побочные эффекты.