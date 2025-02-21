Плата за ліки при ГРВІ та COVID: МОЗ закликало повідомляти про порушення лікарів (відео)

Усі лікарні зобов'язані мати тримісячний незнижуваний запас потрібних ліків за програмою медичних гарантій. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликає телефонувати на гарячу лінію і повідомляти про порушення.

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Українці не повинні платити за ліки, рентген-знімки або комп'ютерну томографію (КТ) у разі госпіталізації в разі захворювань на ГРВІ та COVID-19. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його твердженням, МОЗ через програму медичних гарантій оплачує всім лікарням відповідні пакети медикаментів і послуг. Ліки від грипу та COVID-19 є, обстеження проводять теж безплатно.

"Відзначається готовність реагувати на надзвичайні ситуації, зокрема й епідемічного характеру. Ми зобов'язали всі лікарні мати тримісячний незнижуваний запас усіх потрібних ліків. За статистикою і звітами, всі українські лікарні забезпечені медикаментами", — зауважує міністр.

У МОЗ раніше говорили, які ліки в Україні подешевшають на 30% з 1 березня. Фармкомпанії знизять відпускні ціни на 100 популярних медикаментів.

Учені відкрили три нові ефективні схеми лікування туберкульозу. Нещодавно розроблені ліки дають змогу зменшити інтенсивність прийому та мінімізувати побічні ефекти.