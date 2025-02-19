Зниження цін на ліки з 1 березня: які медикаменти подешевшають на 30%, перелік (фото)

В МОЗ розповіли, що до списку увійшло 100 найппулярніших ліків, серед них медикаменти, які застосовуються при застудах, протизапальні, антигістамінні тощо.

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В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які українські ліки з 1 березня подешевшають на 30%. У відомстві зазначили, що фармацевтичні виробники погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних медикаментів.

"До 100 найбільш популярних ліків, тобто тих, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія Дарниця, 17 позицій — Фармак, 22 позиції — Київський вітамінний завод, 5 позицій — Кусум Фарм, 6 позицій — Юрія-Фарм, 8 позицій — корпорація Артеріум, 2 позиції — фармацевтична фабрика Віола, 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій — ІнтерХім", — йдеться у повідомленні.

Серед ліків — медикаменти, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Перелік ліків

Перелік ліків Фото: МОЗ

Перелік ліків

Зменшення цін на лікарські засоби в Україні: що відомо

Нагадаємо, 10 лютого "Аптечна професійна асоціація України" повідомила про те, що з 1 березня 2025 року в українських аптеках можуть подешевшати ліки. Організація направила до МОЗ України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів.

Пізніше, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів. Документ передбачає також вказівку уряду щодо обмеження націнки на всіх етапах продажу ліків.

Пізніше економіст Володимир Дубровський розповідав Фокусу, в чому сенс цінових обмежень. Він також зазначив, чи дійсно ціни на препарати впадуть.