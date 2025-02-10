В аптеках України з 1 березня можуть подешевшати ліки: подробиці

Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо зменшення цін на лікарські препарати.

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З 1 березня 2025 року в українських аптеках можуть подешевшати ліки. Про це повідомляють на сайті "Аптечної професійної асоціації України".

"ГС "АПАУ" направила до МОЗ України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, підписану учасниками Асоціації 10 лютого 2025 року, чим останні пропонують здійснити зниження вартості лікарських засобів, а саме застосувати пропорційну виробнику знижку на свою націнку, водночас, залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію", — йдеться в повідомленні.

Якщо всі сторони будуть згодні з умовами, то Декларація набуде чинності 1 березня.

5 лютого президент України Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

"Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема, на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять з цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", — уточнив президент.

Він зазначив, що ціни на ліки — відповідальність уряду, а конкретніше — міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні не планується підвищення тарифів на комунальні послуги, але після квітня 2024 року ціни на електроенергію, газ і воду для населення можуть значно збільшитися.