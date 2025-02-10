Комунальні тарифи в Україні: що зміниться з 1 лютого

В Україні не планується підвищення тарифів на комунальні послуги, але після квітня 2024 року ціни на електроенергію, газ і воду для населення можуть значно збільшитися.

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До кінця опалювального сезону в лютому в Україні не планується підвищення тарифів на комунальні послуги. Однак після квітня 2024 року ціни на електроенергію, газ і воду для населення можуть значно збільшитися. Про це йдеться в матеріалі видання NV.

До кінця опалювального сезону в лютому в Україні не планується підвищення тарифів на комунальні послуги. Однак після квітня 2024 року ціни на електроенергію, газ і воду для населення можуть значно збільшитися.

Так, тариф побутовим споживачам підвищили з 1 червня 2023 року. За словами голови Комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, до завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів.

Ціна газу для побутових споживачів, які обслуговуються Нафтогазом, залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. В інших постачальників вартість газу коливатиметься від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

З лютого деякі споживачі почнуть оплачувати обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Наприклад, у Київській області середній платіж за технічне обслуговування газових мереж із квартири становитиме 320 грн. Однак ця сума буде індивідуальною для кожного будинку, залежно від кількості квартир і особливостей мережі. Тарифи на воду залишаються без змін. Нагадуємо, що в липні тарифи на послуги 34 водоканалів мали зрости в середньому на 32%, але підвищення було скасовано після критики з боку влади.

На думку глави НКРЕКП Костянтина Ущаповського, підвищення тарифу на світло у 2024 році має бути зваженим, максимум на 15%, орієнтовно до 3 гривень за кіловат-годину.

Водночас експерт із житлово-комунальних програм Тетяни Бойко вважає, що вартість електроенергії мала б зрости щонайменше на 50%. А згідно з прогнозом голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, наступного року електроенергія обійдеться споживачам у 5 — 6 грн за кіловат-годину.

Як можуть зрости у 2024 році інші тарифи:

газ подорожчає у два етапи: спочатку до 11 — 13 грн за кубометр, потім — до 15 грн;

тепло і гаряча вода можуть подорожчати на 30 — 50% залежно від регіону, а холодна вода — на 50%.

Зростання цін можна очікувати не раніше травня-червня.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.