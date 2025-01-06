Украинцы накопили рекордную сумму нацкэшбека за декабрь, но не получат деньги в январе

В Минэкономики объяснили, что из-за особенностей бюджетного процесса выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.

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Украинцы накопили за декабрь рекордные 436 миллионов гривен национального кэшбэка. Это на 180 миллионов больше, чем в предыдущем месяце. Выплаты за декабрь и январь будут осуществлены в конце февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса. Об этом сообщило Министерство экономики Украины в понедельник, 6 января.

Сейчас программой воспользовались 4,5 миллиона граждан, которые уже активировали карты для получения средств в приложении "Дія".

По словам первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Юлии Свириденко, программа демонстрирует стабильный рост.

"В декабре украинцы накопили 436 миллионов гривен кэшбека, что почти на 50 миллионов больше, чем государство выплатило кэшбека за предыдущие три месяца вместе взятые. В программе участвуют представители разных возрастных групп", — отметила она.

Кто участвует в программе?

Самые активные пользователи — молодые люди до 45 лет, что составляет 57,4% участников. Люди среднего возраста (45-60 лет) — 22,4%, а старше 60 лет — 20,2%. Большинство участников — женщины (62,3%), тогда как мужчины составляют 37,7%.

За ноябрь 2 миллиона украинцев уже получили кэшбек на общую сумму 232 миллиона гривен.

Как работает программа кэшбэка?

Чтобы присоединиться к программе, необходимо активировать карту "Национальный кэшбек" в "Дії". Карту можно создать через один из банков-партнеров программы.

Кэшбек в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров из утвержденного перечня, приобретенных в магазинах-участниках программы. Такие товары имеют специальные отметки, а магазины — наклейки, информирующие об участии в программе.

Полученные средства можно потратить на оплату коммунальных, медицинских и транспортных услуг, образование, мобильную связь, лекарства, книги и другую печатную продукцию. Также есть возможность перевести кэшбэк на благотворительность или поддержку ВСУ.

Программа охватывает более 1665 производителей и 360 тысяч товаров украинского производства. К ней уже присоединились 17 банков, среди которых ПриватБанк, monobank, Ощадбанк, Sense Bank и другие.

Напомним, в ноябре правительство Украины выплатило гражданам 232 миллиона гривен кэшбека. Это почти вдвое больше, чем в октябре.

Также в Украине действует программа "Зимова єПідтримка". Оформить "тысячу Зеленского" можно до 28 февраля. Использовать средства необходимо до конца 2025 года.