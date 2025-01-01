До какой даты нужно использовать "тысячу Зеленского": известна точная дата

Средства поступают на счет для "Национального кэшбека", соответственно, потратить их можно на ограниченный перечень товаров и услуг.

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Подача заявок на получение "тысячи Зеленского" началась 1 декабря 2024 года. Оформить эту помощь можно и сейчас. Заявки будут принимать до конца зимы, то есть, до 28 февраля 2025 года. Использовать "тысячу Зеленского" можно до конца 2025 года. Об этом говорится на портале "Дія".

Средства поступают на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить их можно на ограниченный перечень товаров и услуг, в частности на:

коммунальные услуги;

услуги связи;

медицинские услуги (в том числе и ветеринарные);

юридические услуги;

спорт;

развлечения;

образование;

благотворительность;

покупку военных облигаций и так далее.

"В сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории. В приложении Дия граждане уже могут подать заявление о получении тысячи гривен социальной поддержки, в частности на получение поддержки для своих несовершеннолетних детей", — заявила первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко.

Сейчас оформить "тысячу Зеленского" можно также на Укрпочте в банках-партнерах.

Напомним, что ранее украинцы, которые уже оформили заявки на получение средств по программе "Зимняя еПоддержка", так называемую "тысячу Зеленского", начали получать их. Впрочем, у некоторых граждан возникли проблемы с оплатой товаров — банк отказывается проводить транзакции.

Также сообщалось, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы.