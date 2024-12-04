Украинцы не смогут получить "тысячу Зеленского" наличными: как использовать деньги на Укрпоште

Это условная тысяча гривен, которая начислена 2 миллионам украинцев, и они ее должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством.

С 4 декабря граждане, получающие субсидии или пенсии через Укрпочту, смогут получить средства. Однако им не будут выданы наличные в рамках программы "тысяча Зеленского". Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в эфире телемарафона.

"Как и обычно, если к дому приходила почтальон и приносила пенсию, точно так вы можете подождать почтальона в свой день. Она придет, вы решите, именно как вы будете тратить эту тысячу гривен — или на коммунальные платежи, или на продукты, или на лекарства, или на какие-то другие товары украинского производства", — сказал он.

Смелянский уточнил, что потратить "тысячу Зеленского" можно в течение зимы. То есть до конца февраля 2025 года.

"Укрпочта не выдает тысячу гривен наличными. Это условная тысяча гривен, которая начислена 2 миллионам украинцев, и они ее должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством", — подчеркнул Смелянский.

Речь идет о тех товарах, которые доступны на Укрпочте.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать механизм получения "Тысячи Зеленского". Помощь будет начисляться на специальный счет, при этом некоторые граждане могут ее получить не через "Дию", а через Укрпочту. В их числе — пенсионеры, лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане, получающие социальную помощь, в том числе и в прифронтовой зоне.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".