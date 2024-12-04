Українці не зможуть отримати "тисячу Зеленського" готівкою: як використати гроші на Укрпошті

Це умовна тисяча гривень, яку нараховано 2 мільйонам українців, і вони її мають витратити на той перелік послуг, який визначений урядом.

З 4 грудня громадяни, які отримують субсидії або пенсії через Укрпошту, зможуть отримати кошти. Однак їм не буде видано готівку в межах програми "тисяча Зеленського". Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

"Як і зазвичай, якщо до будинку приходила листоноша і приносила пенсію, точно так само ви можете почекати листоношу у свій день. Вона прийде, ви вирішите, саме як ви будете витрачати цю тисячу гривень — чи на комунальні платежі, чи на продукти, чи на ліки, чи на якісь інші товари українського виробництва", — сказав він.

Смілянський уточнив, що витратити "тисячу Зеленського" можна протягом зими. Тобто до кінця лютого 2025 року.

"Укрпошта не видає тисячу гривень готівкою. Це умовна тисяча гривень, яку нараховано 2 мільйонам українців, і вони її мають витратити на той перелік послуг, який визначений урядом", — наголосив Смілянський.

Йдеться про ті товари, які доступні на Укрпошті.

Раніше ми повідомляли про те, як працюватиме механізм отримання "Тисячі Зеленського". Допомога нараховуватиметься на спеціальний рахунок, водночас деякі громадяни можуть її отримати не через "Дію", а через Укрпошту. Серед них — пенсіонери, особи з інвалідністю I і II групи, а також громадяни, які отримують соціальну допомогу, зокрема й у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію".