"Тисяча Зеленського": стало відомо, звідки братимуть кошти

Для фінансування програми планують використати залишок коштів із Фонду безробіття.

Фінансову підтримку в розмірі тисячі гривень, обіцяну президентом Володимиром Зеленським кожному українцю, планують виділити з коштів Фонду безробіття. Раніше 10 мільярдів гривень із цього фонду вже перевели до спеціального фонду державного бюджету, і частина цих коштів ще доступна. Про це голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") заявила в інтерв'ю виданню"Forbes Ukraine".

На її думку, виділених коштів може виявитися достатньо, оскільки не всі громадяни звернуться по допомогу. Підласа нагадала, що на початку 2024 року з Фонду безробіття до спеціального фонду державного бюджету переказали 10 млрд грн, з яких частину ще не використано. Ці кошти передбачалося спрямувати на програми:

підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги (національний кешбек) — 3 млрд грн;

"інвестняні" — 3 млрд грн;

компенсацію витрат на гуманітарне розмінування — 2 млрд грн;

часткової компенсації вартості купівлі сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва — 1 млрд грн;

індустріальні парки — 1 млрд грн;

"Із 10 млрд грн залишилися невикористаними 9,3 млрд. Із цих коштів покриватимуть тисячу до кінця 2024-го. Можливо, на 2025 рік теж залишаться гроші. Залежно від кількості людей, які захочуть її взяти", — пояснила Підласа.

Для фінансування програми "Тисяча від Зеленського" планують використати залишок коштів із Фонду безробіття, імовірно близько 5 мільярдів гривень.

"Коли кажуть, що 1000 грн візьмуть 30 млн осіб і це коштуватиме 30 млрд грн, я не погоджуюся. Вважаю, буде набагато менше", — зізнається Підласа. Водночас, за даними Forbes Ukraine, за розрахунками уряду, для участі в програмі надійде до 15 млн заявок.

Подати заявку на допомогу можна буде через застосунок "Дія" взимку — з грудня 2024-го до лютого 2025 року. Кошти буде перераховано на картку "Національного кешбеку". Якщо у вас уже є така картка, у "Дії" потрібно буде вибрати опцію "Отримати 1000 грн", яка поки що недоступна.

Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках та активувати через "Дію". Отримати кошти можна буде протягом зими — грудень, січень, лютий. А витратити — на комунальні послуги, транспорт, книжки, культуру або на допомогу ЗСУ.

28 жовтня перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв пояснив, що гроші на виплату українцям по 1 000 гривень були надані міжнародними донорами. За його словами, через суворі умови використання цих коштів, вони не можуть бути спрямовані на військові витрати.