"Тисяча Зеленського": як виплати позначаться на економіці України

Наразі економіка України демонструє ознаки відновлення.

Виплати Зеленського та надбавка для вчителів можуть вплинути на інфляцію в Україні. Цей показник, імовірно, збільшиться на 0,5-1%. Про це повідомила голова правління "Ліга банків України" Олена Коробкова повідомила на Медіацентрі України.

Вплив цих виплат буде несуттєвим, враховуючи нинішню економічну кон'юнктуру.

"Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, попри такі стримувальні фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів", — про це заявила Коробкова.

Коробкова зазначає, що наразі економіка України демонструє ознаки відновлення. Про це, зокрема, свідчить зростання ВВП, прогноз щодо якого був переглянутий і підвищений до 4%.

На думку Коробкової, ключовими факторами поліпшення економічної ситуації є:

грошова підтримка від міжнародних партнерів;

адаптація бізнесу до нинішньої ситуації;

позитивні прогнози щодо майбутньої врожайності.

Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках та активувати через "Дію". Отримати кошти можна буде протягом зими — грудень, січень, лютий. А витратити — на комунальні послуги, транспорт, книжки, культуру або на допомогу ЗСУ.

28 жовтня перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв пояснив, що гроші на виплату українцям по 1 000 гривень були надані міжнародними донорами. За його словами, через суворі умови використання цих коштів, вони не можуть бути спрямовані на військові витрати.