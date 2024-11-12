"Тисяча Зеленського": як виплати позначаться на економіці України
Наразі економіка України демонструє ознаки відновлення.
Виплати Зеленського та надбавка для вчителів можуть вплинути на інфляцію в Україні. Цей показник, імовірно, збільшиться на 0,5-1%. Про це повідомила голова правління "Ліга банків України" Олена Коробкова повідомила на Медіацентрі України.
Вплив цих виплат буде несуттєвим, враховуючи нинішню економічну кон'юнктуру.
"Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, попри такі стримувальні фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів", — про це заявила Коробкова.
Коробкова зазначає, що наразі економіка України демонструє ознаки відновлення. Про це, зокрема, свідчить зростання ВВП, прогноз щодо якого був переглянутий і підвищений до 4%.
На думку Коробкової, ключовими факторами поліпшення економічної ситуації є:
- грошова підтримка від міжнародних партнерів;
- адаптація бізнесу до нинішньої ситуації;
- позитивні прогнози щодо майбутньої врожайності.
Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках та активувати через "Дію". Отримати кошти можна буде протягом зими — грудень, січень, лютий. А витратити — на комунальні послуги, транспорт, книжки, культуру або на допомогу ЗСУ.
28 жовтня перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв пояснив, що гроші на виплату українцям по 1 000 гривень були надані міжнародними донорами. За його словами, через суворі умови використання цих коштів, вони не можуть бути спрямовані на військові витрати.