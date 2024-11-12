"Тысяча Зеленского": как выплаты отразятся на экономике Украины

В настоящее время экономика Украины демонстрирует признаки восстановления.

Выплаты Зеленского и надбавка для учителей могут оказать влияние на инфляцию в Украине. Этот показатель, вероятно, увеличится на 0,5–1%. Об этом сообщила председатель правления "Лига банков Украины" Елена Коробкова сообщила на Медиацентре Украины.

Влияние этих выплат будет несущественным, учитывая нынешнюю экономическую конъюнктуру.

"Ожидается, что с середины 2025 года экономическая ситуация в Украине существенно улучшится, несмотря на такие сдерживающие факторы как российские атаки на энергетическую инфраструктуру и миграция трудовых ресурсов", — об этом заявила Коробкова.

Коробкова отмечает, что в настоящее время экономика Украины демонстрирует признаки восстановления. Об этом, в частности, свидетельствует рост ВВП, прогноз по которому был пересмотрен и повышен до 4%.

По мнению Коробковой, ключевыми факторами улучшения экономической ситуации являются:

денежная поддержка от международных партнеров;

адаптация бизнеса к нынешней ситуации;

положительные прогнозы, относительно будущей урожайности.

Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію". Получить средства можно будет в течение зимы — декабрь, январь, февраль. А потратить — на коммунальные услуги, транспорт, книги, культуру или на помощь ВСУ.

28 октября первый заместитель министра экономики Алексей Соболев объяснил, что деньги на выплату украинцам по 1 000 гривен были предоставлены международными донорами. По его словам, из-за строгих условий использования этих средств, они не могут быть направлены на военные расходы.