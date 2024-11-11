"Тысяча Зеленского": расширен перечень товаров, на которые можно будет потратить деньги

Ключевым нововведением является возможность использования средств для покупки медикаментов и медицинских изделий, произведенных в Украине.

С 1 декабря 2024 года "тысячу Зеленского" можно использовать для покупки лекарств и медицинских изделий. Для получения средств необходимо активировать карту "Национального кэшбека" в приложении "Дія". Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

С 1 декабря 2024 года стартует программа, в рамках которой каждый гражданин Украины сможет получить выплату в размере 1 000 гривен. Процесс получения "тысячи Зеленского" упрощен и оптимизирован с помощью цифровых технологий. Необходимые условия:

загрузите мобильное приложение "Дія";

войдите в раздел "Национальный кэшбек";

выберите опцию "Открыть карту для выплат";

выберите один из предложенных банков;

После открытия карты активируйте ее в приложении "Дія".

Если у вас уже есть карточка "Национального кэшбека", дополнительных действий не требуется — деньги будут зачислены на счет автоматически, когда программа начнется. Также предусмотрена опция получения выплат через отделения Укрпочты для тех, кто не пользуется смартфоном или не имеет доступа к "Дія".

Обновленная программа Поддержка предлагает расширенные возможности для расходования средств. Ключевым нововведением является возможность использования средств для покупки медикаментов и медицинских изделий, произведенных в Украине. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с более чем 50 украинскими фармацевтическими компаниями и 250 поставщиками медицинской продукции. Также средства можно будет направить на:

покупку билетов на транспорт (Укрзализныця, автобусы и т. п.);

посещение заведений культуры (театры, музеи, кинотеатры);

покупку книг украинского производства;

оплату мобильной связи;

благотворительные взносы, в частности, в поддержку Вооруженных сил Украины.

Одним из главных направлений программы является поддержка отечественных производителей. Заместитель министра экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что добавление лекарств и медицинских изделий в перечень товаров, на которые можно расходовать выплату, способствует развитию фармацевтической отрасли страны.

В рамках программы особое внимание будет уделено социально уязвимым категориям граждан. Программа охватит пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и жителей регионов с высоким уровнем военной угрозы.

Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію". Получить средства можно будет в течение зимы — декабрь, январь, февраль. А потратить — на коммунальные услуги, транспорт, книги, культуру или на помощь ВСУ.

28 октября первый заместитель министра экономики Алексей Соболев объяснил, что деньги на выплату украинцам по 1 000 гривен были предоставлены международными донорами. По его словам, из-за строгих условий использования этих средств, они не могут быть направлены на военные расходы.