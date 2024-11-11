"Тисяча Зеленського": розширено перелік товарів, на які можна буде витратити гроші

Ключовим нововведенням є можливість використання коштів для купівлі медикаментів і медичних виробів, вироблених в Україні.

З 1 грудня 2024 року "тисячу Зеленського" можна використовувати для купівлі ліків і медичних виробів. Для отримання коштів необхідно активувати картку "Національного кешбеку" в застосунку "Дія". Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

З 1 грудня 2024 року стартує програма, у межах якої кожен громадянин України зможе отримати виплату в розмірі 1000 гривень. Процес отримання "тисячі Зеленського" спрощено та оптимізовано за допомогою цифрових технологій. Необхідні умови:

завантажте мобільний застосунок "Дія";

увійдіть у розділ "Національний кешбек";

виберіть опцію "Відкрити картку для виплат";

оберіть один із запропонованих банків;

Після відкриття картки активуйте її в застосунку "Дія".

Якщо ви вже маєте картку "Національного кешбеку", додаткових дій не потрібно — гроші будуть зараховані на рахунок автоматично, коли програма розпочнеться. Також передбачена опція отримання виплат через відділення Укрпошти для тих, хто не користується смартфоном або не має доступу до "Дії".

Оновлена програма Підтримка пропонує розширені можливості для витрачання коштів. Ключовим нововведенням є можливість використання коштів для купівлі медикаментів та медичних виробів, вироблених в Україні. Це стало можливим завдяки співпраці з більш ніж 50 українськими фармацевтичними компаніями та 250 постачальниками медичної продукції. Також кошти можна буде спрямувати на:

купівлю квитків на транспорт (Укрзалізниця, автобуси тощо);

відвідування закладів культури (театри, музеї, кінотеатри);

купівлю книг українського виробництва;

оплату мобільного зв'язку;

благодійні внески, зокрема, на підтримку Збройних Сил України.

Одним із головних напрямків програми є підтримка вітчизняних виробників. Заступник міністра економіки України Юлія Свириденко наголосила, що додавання ліків і медичних виробів до переліку товарів, на які можна витрачати виплату, сприяє розвитку фармацевтичної галузі країни.

У рамках програми особливу увагу буде приділено соціально вразливим категоріям громадян. Програма охопить пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та мешканців регіонів із високим рівнем воєнної загрози.

Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках та активувати через "Дію". Отримати кошти можна буде протягом зими — грудень, січень, лютий. А витратити — на комунальні послуги, транспорт, книжки, культуру або на допомогу ЗСУ.

28 жовтня перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв пояснив, що гроші на виплату українцям по 1000 гривень були надані міжнародними донорами. За його словами, через суворі умови використання цих коштів, вони не можуть бути спрямовані на військові витрати.